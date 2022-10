Buts: R. Christoph sur pen. (0-1, 15e), A. Delrez (1-1, 30e), S. Ziant (2-1, 65e).

Stavelot B a réussi à arracher les trois points dans la difficulté. "Même en infériorité numérique, on ne leur a pas laissé beaucoup d’occasions ", analyse le coach stavelotain, Michaël Ziant. Malgré la défaite, Pascal Thenen, le T2 visiteur se montrait satisfait du match des siens.

Waimes-Faymonville B 4 – Lontzen B 0

Buts: C. Catteeuw (1-0, 10e), F. Rings (2-0, 20e), J. Pirard (3-0 et 4-0, 28e et 80e).

"On démarre très bien la partie, on se crée des occasions, et on mène 3-0 sur de belles actions", se réjouit le T1 local, Éric Heuse. Son confrère germanophone, Michaël Aussems, regrette que son équipe a seulement commencé à jouer après trente minutes. "C’était déjà trop tard."

Bullange 3 – Malmundaria B 4

Buts: M. Corbusier (1-0, 20e), N. Dupont (1-1, 55e), N. Mollers (2-1, 58e), B. Roeder sur pen. (3-1, 68e), M. Oury (3-2, 75e), P. Steffens sur pen. (3-3, 82e), T. Thomas (3-4, 87e).

"On a mené 3-1 mais on a pris des buts évitables, peste le coach de Bullange, Raphaël Lognoul. Quand on a tout en mains, mes joueurs tombent dans la facilité." Servet Sumer, le coach des Dragons, retenait "le caractère de mes joueurs qui ont su revenir dans la partie alors qu’on jouait à 10."

Franchimont B 6 – Heusy B 3

Buts: G. Thomas (0-1, 14e), J. Andries (1-1, 25e), G. Thomas (1-2, 43e), S. Lejeune (1-3, 44e), H. Melero-Arjona (2-3, 47e), L. Wydooghe (3-3, 48e), H. Melero-Arjona sur pen. (4-3 et 5-3, 50e 65e), H. Perez (6-3, 75e).

Les Franchimontois renouent avec la victoire après quatre défaites de rang. Pourtant, ils ont été menés 1-3 à la mi-temps. "Mais notre avance n’était pas méritée, reconnaît l’entraîneur de Heusy B, Jean-Claude Léonard. On jouait sans un vrai gardien et cela nous a coûté cher en deuxième mi-temps."

Oudler 5 – Bellevaux 0

Buts: K. Backes (1-0, 10e), M. Kockelmann (2-0, 20e), D. Meyer (3-0, 30e), A. Kleis (4-0, 44e), M. Kockelmann (5-0, 88e).

Belle victoire des hommes de Manuel Mutsch qui se sont fait plaisir. "On prend trois buts coup sur coup, puis un quatrième", regrette Jonathan Binot. Le mentor bellevautois reconnaît toutefois la supériorité de l’adversaire. " Oudler a été plus fort que nous, tout simplement."

Spa B 0 – Amblève B 5

Buts: C. Even sur pen. (0-1, 15e), C. Lemaire (0-2, 25e), J. Thomé (0-3, 43e), J. Mertens (0-4, 70e), F. Kesseler (0-5, 82).

Les Spadois ont subi une lourde défaite à la maison. "On encaisse sur un penalty discutable et toute la suite du match est impactée", regrette le coach de Spa B, Maxime Chanson. Pour son confrère, Werner Zeimers, "le score n’est même pas forcé. On est bien rentré dans le match en gagnant tous les duels, avec 70% de possession de balle."

Chevron 5 – Jalhay B 0

Buts: V. Heine (1-0, 10e), P. Hansenne (2-0, 18e), J. Marnette (3-0 et 4-0, 30e et 40e), P. Sternon (5-0, 60e).

L’électrochoc a bien eu lieu à Chevron après le départ de Ludovic Lejeune. C’est Sébastien Grosjean, qui a fait office de T1. "On a vu une très belle première mi-temps, se réjouit le Président, Philippe Bodson. On est revenu à nos fondamentaux et c’est l’essentiel." En face, Serge Soriés regrette "l’absence de mes joueurs en première mi-temps".