Buts: Beckers (1-0, 20e), Heudt (2-0, 28e), Gerrekens (3-0, 48e), Dobbelstein (4-0, 90e).

"Le score aurait pu être bien plus lourd, on est heureux d’avoir gardé le zéro derrière", confie Fred Gutkin, le coach hombourgeois.

"Nos adversaires en voulaient tout simplement plus que nous", dixit Patrick Kosters (T1 Lambermont B).

Stembert 2 – Welkenraedt B 6

Buts: Schmetz (0-1, 6e), Close (0-2, 11e), A. Ouali (1-2, 25e), M. Petit (1-3 puis 1-4, 32e et 39e), G. Petit (1-5, 58e), Bouché (2-5, 75e), Dohm (2-6, 84e).

"Mes joueurs ont signé une prestation convaincante, face à un adversaire franchement sympa. Une belle après-midi de football", raconte Cédric Delhougne, le coach intérimaire de Welkenraedt B.

"J’ai remarqué un vrai manque de solidarité dans mon équipe aujourd’hui, on va devoir se reprendre", peste le Stembertois Marc Lekeu.

Soumagne B 0 – Charneux 4

Buts: Lucassen sur pen. (0-1, 20e), Simonis (0-2, 40e), C. Charbon (0-3, 65e), Germis (0-4, 85e).

"J’ai rarement coaché une équipe aussi amorphe", confie Serge Desmit, le T1 de Soumagne B.

"Un match sérieux et appliqué de notre part, on a dominé toute la rencontre", explique Michel Lousberg, le tacticien charneutois.

Herve B 4 – Cornesse B 0

Buts: Dethier (1-0, 30e), Onder (2-0, 65e), Dethier (3-0, 70e), Wintgens (4-0, 90e).

"On a tout simplement joué avec plus d’envie que nos adversaires", estime Nicolas Wuidard, le T1 Fromager.

"On est arrivé en victime consentante, on n’y a jamais vraiment cru", regrette Raph Van Acker, le T1 cornésien.

FC Eupen B 4 – Trois-Frontières B 2

Buts: R. Gouem (0-1, 15e), B. Hagelstein (0-2, 23e), Malmendier (1-2, 2-2 puis 3-2, 40e, 63e et 76e), Fabian (4-2, 93e).

"On a très mal débuté, mais on a su réagir en seconde période", indique l’Eupenois Andy Malmendier.

"L’arbitrage a franchement été scandaleux, il a faussé le résultat", peste le Frontalier Diamant Halili.

Battice B 2 – Union Limbourg 1

Buts: Schoonbroodt (1-0, 3e), Spits (2-0, 7e), N. Monnard (2-1, 21e).

"On a su confirmer notre excellent début de saison, face à une belle opposition", se réjouit Clément Weber, le technicien de Battice.

"On a commis deux erreurs défensives et on a manqué de lucidité à la finition", analyse Alex Sacré, le T1 Dolhaintois.

Bolland B 2 – CS Verviers B 2

Buts: Xhonneux (1-0, 10e), Sy (1-1, 15e), Ceylan (1-2, 16e), Lehane (2-2, 17e).

"Le dernier geste a fait défaut, mais on a pratiqué du beau football", commente Thomas Zegels, le mentor bollandois.

"On encaisse trop facilement et il nous faut une manne d’occasions pour inscrire un but", regrette Stéphane Krings, le coach verviétois.