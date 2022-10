Michel Derouaux (Herve-Battice) : « On forme une petite famille »

À Herve-Battice, il a d’abord vécu une montée de P4 en P3 comme joueur avant de reprendre l’équipe en main pour l’amener, cette saison, en P2. Et pour des débuts dans cette division, le pari est plutôt réussi avec un sans-faute après quatre journées disputées…

"On est agréablement surpris par notre départ, la première raison est notre nouvelle implication défensive", analyse un coach également passionné d’histoire et de cinéma. "L’année passée, on se contentait de scorer. Cette saison, on a compris qu’il fallait s’arracher de l’autre côté du terrain pour ne pas finir dans le fond de la série. On forme une petite famille avec un super-esprit d’équipe et ça fait la différence. Le groupe est complet, il y règne une saine compétition et chacun se bat pour son temps de jeu. Niveau potentiel, je pense qu’on peut être encore plus malin offensivement, on s’améliore chaque semaine de ce côté."

Ses deux modèles: Horrion et Denoël

Michel Derouaux se souvient à l’époque s’être inspiré de Pascal Horrion, le coach actuel de Pepinster en TDM2… "Plus jeune j’étais fan de son coaching, j’allais souvent voir Sprimont. Je m’en suis fort inspiré au niveau du early game. Actuellement, j’ai la chance de côtoyer Alain Denoël dans le club (N.D.L.R.: coach de l’équipe dames en R1) qui reste vraiment un modèle pour moi tant au niveau de la gestion de groupe que tactiquement et avec qui il est toujours agréable de parler basket."

Ils ne sont plus que trois en P2B à être encore invaincus et la situation se décantera un peu plus le week-end prochain puisque Herve-Battice se déplacera à Tilff avec qui il partage la première place. "Ça sera l’occasion de se jauger une nouvelle fois face à une grosse équipe de la série", conclut Michel Derouaux. "L’équipe est en tout cas surmotivée à l’idée de pouvoir aller chercher une cinquième victoire d’affiliée."