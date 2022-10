6 buts: V. Vigil Bajo (Geer), A. Crosset (Malmedy)

5 buts: K. Cossalter (Hannut), H. Neerdael (Wanze/Bas-Oha), C. Laschet (FC Eupen)

4 buts: N. Nijhof (Malmedy), T. Turco (Beaufays), J. Licour (Fize)

3 buts: A. Baltus (Hombourg), M. Hubeaux (Wanze/Bas-Oha), T. Scheffer (Ster-Francorchamps), J. Roggemans (Elsaute), D. Gilson (Wanze/Bas-Oha), B. Renson (Faimes), F. Turco (Beaufays), A. Cokgezen (Geer), K. Crisigiovanni (Ster-Francorchamps), T. Wagemans (Fize).

Provinciale P2C

11 buts: Belle (La Calamine B).

6 buts: Troch (Stavelot).

5 buts: Zeimmes (Amblève).

4 buts: Aksu (Emmels), Noblué (Franchimont), Liotta (Heusy), Collignon (Recht), Boucha (Stavelot), Fyon (Stavelot), Dongo (Verviers), Doucene (Waimes Faymonv.), Plom (Welkenraedt).

3 buts: Heukemes (Amblève), Meessen (Amblève), Dufour (Franchimont), Diané (Hautes Fagnes), Bastin (Recht), Michel (Recht), J. Ganser (Rocherath), Küpper (Rocherath), Colin (Sart), Evrard (Sart), Keller (Sart), Sangiovanni (FC3F), Dumez (T-Ponts), Demirkazan (Waimes Faymonv.).

Provinciale 3D

9 buts: Jacinto (Saint-Vith).

8 buts: Nito (Butgenbach).

7 buts: Rogister (Saint-Vith).

6 buts: Quodbach (Goé).

5 buts: Bastin (Elsenborn), Rosciglione et Volpe (Lambermont), M. Bruyère (Sart B).

4 buts: Scholl (Elsenborn), Mertens et Schrayen (Jalhay), Larbuisson (Lambermont), Frère (Saint-Vith), Masson (Spa), M. Henrard (Xhoffraix).

3 buts: Urbain (Butgenbach), Garroy (Cornesse), Lecloux (Elsaute B), T. Mackels (Elsenborn), Peiffer (Honsfeld), Ermis (Lambermont), Hoffmann (Saint-Vith), Formatin (Spa), Klöcker et Musovic (Walhorn).

Provinciale 4F

15 buts: A. Malmendier (FC Eupen B)

9 buts: E. Rampen (Trois-Frontières B)

8 buts: J. Simonis (Charneux), C. Delville (Soiron)

5 buts: N. Mirisola (Hombourg B), B. Hagelstein (Trois-Frontières B), L. Bolmain (U. Limbourg), M. Petit (Welkenraedt B), K. Ceylan (CS Verviers B)

4 buts: T. Godart (Cornesse B), P. Gouem (Trois-Frontières B), S. Onder (Soiron), A. Ouali (Stembert), C. Laschet (FC Eupen B), L. Laberger (FC Eupen B), Z. Elfilali (Herve B), N. Schoonbroodt (Battice B), E. Larue (Trois-Frontières B)

3 buts: M. Mahamad (CS Verviers B), W. Saei (U. Limbourg), L. Lincé (U. Limbourg), J. Alonso (Soiron), A. Pesser (Charneux), R. Durbut (Battice B), J. Gerrekens (Hombourg B), J. Bressani (Herve B), M. Echchekhar (Soiron), G. Close (Welkenraedt B), T. Dethier (Herve B)

Provinciale 4G

9 buts: M. Monville (Bellevaux).

7 buts: R. Lentz (Bullange), G. Ajman (Stavelot B).

6 buts: H. Perez (Franchimont B), M. Sarlette (Oudler).

5 buts: P. Dierinck (Bellevaux), P. Sternon (Chevron), R. Christoph (Honsfeld B), R. Wislet (Stavelot B), A. David (Ster-Francorchamps B).

4 buts: C. Lemaire (Amblève B), C. Even (Amblève B), N. Mollers (Bullange), H. Melero (Franchimont B), P. Bunga (Heusy B), R. Campione (Ster-Francorchamps B).