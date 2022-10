Maréchal (Battice) a rejoué !

Le coach batticien Benjamin Maréchal a rejoué 81 minutes lors du déplacement des Batticiens à Tilff (3-3).

Absences à Rechain

Pour la belle victoire des hommes du coach Marc Ansion à Tilleur, celui-ci devait se passer de Gary Guyot, de Mike Collard et de Jerry Pfaff qui étaient blessés. Pour la semaine prochaine face à Aubel B, les hommes des Tourelles devront faire sans Daniel La Mantia qui sera suspendu pour abus de cartes jaunes. (Ph. Du.)

Provinciale 2C

Les Hautes Fagnes doivent faire sans Vronen

Roger Vronen a dû mettre le football de côté pour quelques semaines. En pleine session d’examens liée à sa situation professionnelle, il ne peut aider les Hautes Fagnes pour le moment.

Wakil Datou enfin titulaire

Le Sartois Wakil Datou a été titularisé pour la première fois ce dimanche à Heusy (0-2).

"Il s’entraîne sérieusement depuis le début de saison et j’ai trouvé que c’était le bon moment pour le titulariser. Une saison est longue et il faut garder tout le monde concerné", explique son coach Rudy Siebenbour.

Welkenraedt grandit

Après la victoire des siens (0-3 à Waimes) et le six sur six réalisé, le mentor welkenraedtois Grégory Degotte mettait en avant les progrès de ses joueurs.

"L’équipe grandit de match en match et elle prend une bonne ossature de P2. De plus, on n’a pas encaissé et c’est une première cette saison. C’est très positif pour la suite."

Première réussie pour Mike Hendrick

Ayant succédé à Michel Damoiseau il y a une semaine à peine, Mike Hendrick a commencé son mandat à La Calamine B par une belle victoire (2-1) contre Trois-Frontières.

"C’est toujours bien de commencer par une victoire mais on va vite se focaliser sur le prochain match à Heusy. Je tiens à remercier Alex Di Gregorio qui est venu nous soutenir et nous épauler ce dimanche."

Heusy joue ce jeudi

Initialement prévu le week-end du 18 décembre, le match de Coupe de la Province contre Tilff a été avancé à ce jeudi (19h15). Une qualification pour la prochaine Croky Cup est en jeu. (J-P.H.)