"J’ai encore évolué en réserve à Hombourg et avec les vétérans elsautois mais j’ai rapidement stoppé car j’étais tout le temps blessé, raconte l’adjoint d’Éric Vandebon. Durant 6 ans, j’ai entraîné les jeunes à Elsaute puis également la P3."

S’il avait pris ses distances avec le ballon rond après la naissance de son premier enfant, le football lui manquait. Cédric a bien failli reprendre un rôle de coordinateur, toujours du côté d’Elsaute, mais c’est son beau-frère, Jonathan Negrin, qui qui l’a convaincu de le rejoindre du côté de Raeren en tant que T2.

Avec le départ de ce dernier, on aurait pu croire que Cédric Bouchez prendrait également une autre route mais il est bien resté chez les Germanophones.

"Je me plais dans ce club familial à un quart d’heure de chez moi. Le comité m’a rapidement proposé de rester mais je voulais savoir qui allait arriver en tant que T1 car j’espérais continuer avec un coach moderne . Éric Vandebon m’a téléphoné et le contact est très bien passé. En plus, la plupart des cadres du noyau sont également restés au club."

Si Cédric Bouchez se charge logiquement de tout ce qui concerne la préparation physique (il a passé une année à l’Université de Lille pour une spécialisation dans ce domaine) et l’échauffement, ses tâches ne s’arrêtent pas là.

"Éric prépare les entraînements et me demande de me charger de parties spécifiques. Cela se passe très bien entre nous. Est-ce que je me vois en tant qu’entraîneur principal dans le futur ? Pas vraiment. Je dispose du diplôme UEFA B et j’ai pensé à faire l’UEFA A mais cela prend pas mal de temps et je préfère le consacrer à ma famille", conclut-il.