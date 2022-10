Basket-ball verviétois | Les enseignements du week-end : "Les blessures minent nos effectifs"

1. Blessures Pepinster (TDM2) est inquiet au sujet de Nyssen à nouveau sur la touche le week-end dernier suite à des douleurs à la voûte plantaire. Ce dernier peut encore recevoir une dernière injection pour tenter de se soigner. Sans amélioration, il faudra investiguer davantage. La bonne nouvelle aux dires du coach Horrion, c’est l’implication des deux jeunes Ensivalois en double affiliation avec Pepinster (Hanus et Beaujean) "qui ont compris le rôle défensif qu’ils avaient à jouer sans devoir nécessairement se mettre en évidence sur le plan offensif". Le BC Verviers (R1) n’est pas non plus épargné par des blessures "longue durée", une partie de l’explication à la sévérité du score (85-52) enregistré à Ciney. Gilles Wilkin, Roosen et Léonard sont actuellement sur la touche. Ce qui fait dire au coach verviétois "qu’il faudra réagir dans la manière même si le résultat importe peu" avant de recevoir Cointe samedi prochain. Vraiment ? Avec une seule victoire en quatre sorties au général, les Verviétois occupent le bas de tableau et auraient sans doute intérêt à renouer avec la victoire.