Évolution du score: 10e: 24-10, 20e: 38-42 (14-32), 30e: 57-58 (19-16), 40e: 80-75 (23-17).

HENRI-CHAPELLE: Perin 10, Viellevoye 19, Thélen 5, Delhaes R. 7, Laboureur 0, Tandler 10, Lekeu 2, Delhaes A. 9, Remacle 18.

RBC WELKENRAEDT: Mond 18, Van Wissen 2, Leemans 18, Fyon 10, Hensen 0, Delhez 11, Delrez 9, Touette 7.

Attendu comme disproportionné au vu des débuts de saison des deux équipes, le derby entre les voisins capellois et welkenraedtois a finalement tenu toutes ses promesses. Pourtant, avec un départ tonitruant des locaux (9-0) bien emmenés par un Viellevoye qui faisait jouer les siens, la partie semblait plombée après dix minutes de jeu (24-10). "Mais on a très vite fait preuve de nonchalance", regrette Fred Ledain, le coach d’Henri-Chapelle. "Notre domination offensive comme défensive s’est alors très vite effritée."

Et comme en face il y avait des Welkenraedtois courageux et bien décidés à ne pas se laisser manger, la partie changeait très vite de physionomie. La défense de zone déployée par les visiteurs – qui parvenaient de surcroît à baisser le tempo du match – faisait mouche. Avec à la clé un 14 à 32 dans le second acte qui permettait à Welkenraedt de virer en tête (38-42). Alerté, Henri-Chapelle redémarrait avec un maximum d’expérience et de physique en alignant les frères Delhaes, Viellevoye, Thélen et Remacle, excusez du peu ! Mais l’écart augmentait encore pour atteindre les dix unités (22e: 39-49) avant que les artilleurs locaux ne ramènent leurs couleurs à coup de trois points (30e: 57-58). Welkenraedt ne laissait pourtant pas tomber l’affaire (34e: 61-65, 39e: 74-75) avant de gaspiller l’un ou l’autre ballon qui lui aurait permis de faire mieux. De quoi provoquer la colère du coach visiteur.

« Les joueurs ne respectent pas les consignes et certains se voient plus beaux qu’ils ne sont alors que d’autres ont le trouillomètre à zéro pendant tout le match », claque Gino Fortuna. « Il ne suffit pas de monter sur le terrain pour avoir le niveau de la P1. »