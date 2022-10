Évolution du score: 10e: 9-20, 20e: 16-27 (7-7), 30e: 33-40 (17-13), 40e: 49-55 (16-15).

RABC ENSIVAL: Walraff 12, Erkenne 8, Schoonbroodt 2, Beaujean 5, Horris M. 0, Pitz 3, Horris V. 3, Sanzone 6, Hanus 10.

Antoine Massart s’attendait à rencontrer du lourd, il n’a pas été déçu. "On a été ultra-dominé physiquement par des adversaires qui avaient tous une tête de plus que nous", constate le coach ensivalois dont les couleurs ne rentraient que 9 et 7 points dans les deux premiers quart-temps. "On ne parvenait pas à entrer dans la raquette, d’autant plus dommageable que notre réussite à distance était faible. Défensivement, cela tenait la route même si nous étions dominés au rebond."

Avec une adresse retrouvée et beaucoup d’application derrière, Ensival retrouvait des couleurs après la pause pour même passer +1 à cinq minutes du terme. "Mais une telle domination physique, ça use et Gembloux a repris le large grâce à de nombreuses secondes chances. Mais notre réaction est positive par rapport au match face à St-Hubert."

RBC Aubel 83 – ABC Genappe 65

Evolution du score: 10e: 24-16, 20e: 41-34 (17-18), 30e: 61-51 (20-17), 40e: 83-65 (22-14).

RBC AUBEL: Grooteclaes 7, Gorlé 7, Liégeois G. 10, Gerarts 32, Perin 10, Bousmanne 7, Lambot 6, Albert 0, Liégeois B. 4.

Confirmation de la bonne dernière prestation d’Aubel à domicile, cette fois les troupes de Claude Ernotte se paient Genappe. "Sur les bases de la semaine passée, avec la même application en défense", se réjouit le coach herbager. "Gerats a été intenable en attaque mais a aussi défendu. Grooteclaes a démarré dans le cinq et s’est montré efficace, match plein de Gauthier Liégeois et toutes les rotations ont apporté quelque chose. Perin un peu moins à son affaire offensivement s’est mis au service de l’équipe en captant 25 rebonds défensifs et en distillant les caviars."