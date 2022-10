St-Trond - Eupen (0-1): Ignace N’Dri et la verticalité du dernier quart d’heure offrent 3 points vitaux à l'AS

Condamné, ou presque, à l’emporter face à l’Amelois Christian Brüls et ses équipiers du STVV, Eupen avait besoin d’un quart d’heure pour mettre le nez à la fenêtre, via la patte gauche de Peeters, sur coup-franc.

Pour le reste, les Canaris montraient plus de maîtrise que leurs invités du soir, sans toutefois matérialiser tout ça en actions dangereuses. Konate (31e) ne cadrait pas, Bocat (33e) trouvait un Moser bien inspiré face à lui, pareil pour Boya (53e).

À la 56e, Isaac Nuhu se présentait seul devant Schmidt mais se loupait complètement. Heureusement pour le Ghanéen, il était de toute façon hors-jeu.

Plus de vitesse devant

Pas franchement dans son assiette, à l’image de son équipier Prevljak, Nuhu cédait sa place peu après l’heure de jeu, tout comme le Bosnien. Bernd Storck réalisait qu’il manquait de percussion et de vitesse et lançait d’un coup Magnée, N’Dri et le besogneux Charles-Cook. Le coach allemand était bien inspiré puisque sur une belle ouverture de Peeters à destination de Charles-Cook, côté gauche, l’international grenadien servait parfaitement Ignace N’Dri qui se jetait pour faire le 0-1. L’Ivoirien, vif mais pas toujours lucide dans le dernier geste, marquait des points. Quelques minutes plus tard, il signait un missile pied gauche que seul le poteau pouvait détourner. Dans l’autre sens, Moser continuait de rassurer les siens et remportait son face-à-face devant Gianni Bruno.

Eupen est loin d’être sauvé, mais avec ce succès quelque peu inespéré, il a su monter dans le même wagon que les équipes en lutte pour le maintien qui ont gagné ce week-end. L’AS, 15e, compte le même nombre de points (9) que Seraing (16e) et le Cercle de Bruges (17e). Dimanche prochain, les Pandas recevront Gand au Kehrweg.

Saint-Trond 0 – Eupen 1

Arbitre: M. Visser

Cartes jaunes: Boya, Jeggo

Buts: N’Dri (0-1, 76e)

ST-TROND: Schmidt ; Bocat (67e Koita), Leistner, Bauer ; Hashioka (80e Van Dessel), Boya, Konate (80e Kaya), Brüls (59e Kagawa), Janssens ; Bruno, Okazaki.

EUPEN: Moser ; Paehuyshe, Lambert, Davidson ; Van Genechten, Jeggo, Peeters, Christie-Davies, Alloh (64e N’Dri) ; Nuhu (64e Charles-Cook), Prevljak (64e Magnée).