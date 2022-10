Comme attendu, c’est avant tout dans les duels que se joue la partie, et ce dès le coup d’envoi. Les espaces sont peu nombreux et les actions offensives trop imprécises. Hombourg se crée une (mini) occasion par Sacha Meunier. Idem, en face, via Tom Pauporté. Et c’est déjà tout ce que les spectateurs – plus nombreux que de coutume le long de la rue du Cheval Blanc – ont à se mettre sous la dent jusqu’à la pause.

Penalty réclamé

Le deuxième acte est quelque peu plus mouvementé. Après l’heure de jeu, en l’espace de trois minutes, les portiers se mettent en évidence. Laurent Beckers devant Thomas Bauwens, Xavier Stassen sur une vicieuse balle en cloche. Dans la foulée, un envoi de Jordan Cuypers est dévié en corner.

Les échanges s’emballent-ils ? Pas tout à fait mais les possibilités existent, enfin. À la 78e, tout un club espère qu’Antoine Baltus secoue les filets d’un coup-franc direct à l’entrée du rectangle, sa tentative s’avère toutefois trop molle. L’ultime "frisson" intervient juste avant le temps additionnel, lorsque les visiteurs réclament un penalty suite à une tête de Faysal Temsamani déviée (a priori du dos) par un défenseur. Trop expressif vis-à-vis de l’arbitre, le délégué Dwight Vanaubel se voit brandir le bristol rouge.

« Pas déçu »

"Le nul est logique", estime Michel Schwontzen. "Nous avons eu une ou deux opportunités, Aubel pareil. Je ne suis pas mécontent. Dans la lutte pour le maintien, c’est un point important. Nous laisserons plus d’ouverture dans la buvette que sur le terrain", rigole-t-il au moment de conclure l’interview et de rejoindre… ladite buvette.

"Je savais que ce serait compliqué face à une équipe aussi solide. Le marquoir aurait peut-être plus se débloquer en deuxième mi-temps, mais bon. C’était un derby engagé", commente son homologue, Tony Niro. "Dans notre situation, l’important était de garder le zéro derrière. Je ne suis pas déçu", conclut-il.

Willem indisponible, Niro aussi ?

En fin de partie, Anthony Niro a hurlé de douleur, allongé dans l’herbe. Le défenseur aubelois s’est manifestement occasionné une entorse, seul. Aussitôt remplacé, il n’arrivait plus à poser le pied au sol. Son entraîneur (et père) Tony Niro espère le récupérer pour le déplacement à Melen, d’autant plus que Corentin Willem sera suspendu. Absent ce week-end, le Saint-Rémois William Spits effectuera lui son retour dans l’effectif.

Hombourg 0 – Aubel 0

Arbitre: M. Henikenne.

Cartes jaunes: A. Schonbrodt, Baltus ; Willem, Cuypers, Colling, Y. Charef, A. Charef.

Carte rouge à Aubel: Vanaubel (délégué, rouge directe, 89e).

HOMBOURG: Stassen, Baltus, A. Schonbrodt (53e Duthoo), Schnackers, Degueldre, S. Meunier, Potoms, Hick, D. Meunier, Schwontzen (62e Bartholomé), Bauwens.

AUBEL: Beckers, Willem, A. Charef, Niro (87e), Lennertz, Colling, Y. Charef, Remacle, Temsamani, Pauporté (62e Diallo), Cuypers.