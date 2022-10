Évolution du score: 10e: 22-27, 20e: 40-50 (18-23), 30e : 68-67 (28-17), 40e : 84-82 (16-15).

RBC PEPINSTER: Pirson 12, Maucourant 10, Francoeur 26, Delsaute 9, Deblond 5, Wintgens 12, Hanus 2, Maréchal 6, Beaujean 0.

"Battu de deux points en déplacement après avoir mené durant 30 minutes, on ne peut que râler sur l’issue de ce match", reconnaît le coach Pascal Horrion. "Néanmoins, il y a plus de positif que de négatif à retenir de cette prestation. Notamment parce que l’on a défendu dur, une belle amélioration à ce niveau par rapport à nos dernières sorties."

Privé de Nyssen et Halkin blessés et avec un Maucourant qui jouait avec une cheville tapée, Pepinster a pris un bon départ à Oostkamp pour afficher un avantage maximal dans le second quart-temps (37-50). Les locaux réagissaient par la suite pour relancer complètement la partie à la demi-heure (68-67).

"On a encore eu le match en main en menant de quatre points à 90 secondes du terme", conclut Pascal Horrion. "Mais une perte de balle et une faute oubliée par les arbitres sur notre dernière action nous privent de l’enjeu."

Premier match à domicile en championnat la semaine prochaine avec une belle affiche face à un Comblain toujours invaincu après un plantureux succès (106-73) sur Sprimont.