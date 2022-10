À la 37e, Wagemans court vers le but à l’intérieur de la surface. Memeti, qui ne l’entendait pas de cette oreille, l’envoie au tapis. Double peine pour le Mélinois: penalty et carte rouge. En toute fin de match, Damsin part seul sur son côté droit et glisse la balle à Wagemans, qui marque sans difficultés. "La rencontre aurait pu basculer des deux côtés. Elle se résume à des faits de match. Sur le premier goal, je pense qu’il y a hors-jeu, puis faute. Je trouve qu’un nul aurait été plus logique", réagit le T1 de Melen, Santo Ventura.

Fize 3 – Melen 1

Arbitre : M. Herremans.

Carte rouge: Memeti (37e, directe).

Cartes jaunes: Damsin, Eyckmans, Lonneux, Demelenne.

Buts: Wagemans (1-0, 8e), Mottoulle (1-1, 11e), Licour (2-1 sur pen, 38e), Wagemans (3-1, 89e).

FIZE : Firquet, Nzembo, Massar (85e Zielonka), Eyckmans, Reuter, Damsin, Wagemans, Vandervost (90e +1 Mattiuzzi), Mignon (57e Sbaa), Licour, Paulo Da Silva.

MELEN : Piron, Gonera, Leroy, Henke, Lonnneux (59e Bougnet), Demelenne, Rodriguez (74e El Boussetaoui), Memeti, Mottoulle, Yumusak, Mascolo (85e Molodi).