"En première mi-temps, Honsfeld avait la possession mais nous avons eu les meilleures occasions, racontait Michaël Weynand, le mentor d’Elsenborn. Comme souvent, on a souffert durant les 20 dernières minutes mais Andy Mackels a tout arrêté et je suis content avec ce point."

"Nous voulions aller marquer ce but mais leur gardien a sorti le match de sa saison, confirmait Pascal Jost, le T1 de Honsfeld. Cela fait mal de ne prendre qu’un point car nous avons fait un bon match mais il manquait l’efficacité."

Saint-Vith 7 – Sart B 2

Buts: Rogister (1-0, 2e), Hoffmann csc (1-1, 21e), Jacinto (2-1, 32e et 3-1, 38e), Rogister (4-1, 44e et 5-1, 47e), Jacinto (6-1, 69e), Méant (6-2, 88e), Pütters (7-2, 89e)

"Sart B est venu pour jouer au foot mais est tombé sur un duo Rogister-Jacinto dans un grand jour, cela rentrait tout seul, expliquait Thierry Polis, le coach saint-vithois. À la pause, la messe était dite."

"Saint-Vith était plus fort et dispose de deux avants hors catégorie mais nous avons continué à jouer au foot jusqu’au bout, notait Éric Van Renterghem, le T1 sartois. C’est comme ça qu’on progressera en vue des matches plus abordables."

Goé 7 – SRU Verviers 3

Buts: Quodbach (1-0, 13e), Rox (2-0, 22e), Bodson (3-0, 38e), Quodbach (4-0, 47e), Dupret (4-1, 51e), Quodbach (5-1, 55e), Grosjean (6-1, 63e), Fassin sur pen. (6-2, 86e), Quodbach (7-2, 87e), J-C. Aelens (7-3, 90e)

"La mentalité et l’envie sont de retour à Goé, se réjouissait Ludo Lambert, le tacticien goétois. Pourvu que cela dure."

"C’était un off-day total, lâchait Cédric Flon, le coach du Skill. Nous n’avons existé que pendant 5 à 10 minutes après le 1-0."

Walhorn 0 – Lambermont 0

"C’était un de nos meilleurs matches mais on ne marque malheureusement pas, expliquait Sacha Kauth, le T1 de l’Union Walhorn. Les joueurs sont trop stressés et pas assez concentrés dans le dernier tiers offensif."

"Nous étions venus pour prendre un point et nous y sommes parvenus malgré une équipe remaniée et avec des gars en manque de rythme, soulignait Quentin Demollin, le coach lambermontois. L’objectif est atteint, c’est très positif."

Elsaute B 0 – Xhoffraix 0

"En toute humilité, ce partage est très mauvais pour nous, lançait Dejan Botic, le T1 étoilé. On touche deux fois le poteau, il y a un sauvetage sur la ligne, nous aurions dû marquer en deuxième période. Mes jeunes joueurs étaient frustrés et déçus après ce 0-0 face à un candidat au top 5, cela veut dire qu’ils ont faim et cela fait plaisir."

"Nous allions à Elsaute pour la victoire mais je dois dire qu’on a eu la baraka dans le dernier quart d’heure", avouait Sylvain Henrard, le mentor xhoffurlain.

Baelen 0 – Spa 3

Buts: Schmitz sur pen. (0-1, 4e), Formatin (0-2, 23e), Duckers (0-3, 76e)

"Le ballon ne roule pas pour nous mais je ne suis pas inquiet car nous avons eu la maîtrise durant 70 minutes, relatait Christophe Sangiovanni, l’entraîneur baelenois qui s’était volontairement privé des frères Pirnay pour ce match. Le bloc spadois était difficile à bouger."

"Une réaction très positive après la réunion de mardi dernier mais il faudra confirmer", prévenait Didier Delhez, le trainer spadois.

Jalhay 1 – Lontzen 0

But: Beaujean (1-0, 39e)

"Un match avec beaucoup de duels mais nous en avons gagné plus que Lontzen et nous méritons ce succès", résumait le meneur jalhaytois, "Rocco" Sutera.

"Cela manquait de beau jeu mais mes joueurs méritaient au moins un point pour leur combativité", rectifiait Marco Krickel, le T1 de Lontzen.

Cornesse 3 – Butgenbach 2

Buts: Kessler (0-1, 23e), Garroy (1-1, 27e), Wadeleux sur pen. (2-1, 29e), Lejoly (2-2, 61e), Garroy (3-2, 89e)

"Nous méritons cette victoire même si c’est dommage d’inscrire le 3e but suite à un corner que nous n’aurions pas dû obtenir, avouait sportivement Jonathan Félix, le T1 de Cornesse. Le comité m’avait lancé un ultimatum, les joueurs étaient à 100% derrière moi."

« Nous n’avons pas été aidés par l’arbitrage mais nous sommes surtout trop naïfs sur les phases arrêtées », concluait Steve Paquay, le T1 de Butgenbach.