On rejoue à peine depuis cinq minutes en seconde période que Trois-Ponts obtient un penalty. Alexis Dumez ne se fait pas prier et redonne l’avance aux siens (2-1).

"On se demande si on n’a pas laissé notre envie au vestiaire", lâche, dépité, le coach fagnard Tommy Chiragarhula. "Pendant 15 minutes, ils nous ont carrément mangés. Et ce qui me choque encore plus, c’est la non-réaction de mes cadres. Quant aux trois buts encaissés, on se demande s’il n’y a pas une caméra cachée. Clairement, on va mettre les choses au point. J’aurai d’ailleurs une discussion avec le comité dès demain. Il faut se poser la question de savoir comment réagir là-dessus. Après un match pareil, je me demande ce que je fais ici"

La réaction des Hautes Fagnes est en effet assez timide et seuls Nicolas Henon (56e) et Joffrey Mollers (66e) alertent Denis. À sept minutes du terme, l’excellent Nathan Prévot profite à son tour du laxisme de la défense visiteuse pour donner au score son allure définitive (3-1).

"On a davantage maîtrisé le ballon que notre adversaire et on s’est créé plus d’occasions. Je trouve donc que notre victoire est méritée", glisse le T1 tripontain Grégory Rondeux. "Avec celle-ci, notre saison est complètement lancée. Elle nous permet à présent d’aborder Amblève et Stavelot avec sérénité. Le seul petit bémol du jour est l’exclusion de Prévot. Pour moi, sa première carte n’est vraiment pas méritée."

Steven Bertrand absent

Sa compagne Céline ayant accouché d’un petit Mathis ce samedi, le capitaine Steven Bertrand n’était pas de la partie. Ses équipiers lui offrent trois beaux points en guise de cadeau.

Trois-Ponts 3 – Hautes Fagnes 1

Arbitre: M. Dewandre

Cartes jaunes: Rondeux, Al. Dumez, Stassart ; Piette

Carte rouge à Trois-Ponts: Prévot (87e, 2j)

Buts: Al. Dumez (1-0, 18e), Koch (1-1, 21e), Al. Dumez (2-1 sur pen, 51e), Prévot (3-1, 83e)

TROIS-PONTS: Denis, An. Dumez (46e Stassart), Geron, Albert, Habotte, Jacob, Rondeux (60e Cordonnier), Legrand (84e Roland), Schmitz, Prévot, Al. Dumez (91e Lebrun)

HAUTES FAGNES: Flagothier, Bodarwé (85e Spoden), Dehon (63e Rosen), S. Henon (89e Benker), Diané, Koch, Zanzen, Dohogne, Mollers, Piette, S. Henon (Mangaya)