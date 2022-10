Buts: Troch (0-1, 21e), Boucha (0-2, 67e), Mejdhoubi (1-2, 73e), Giuliano (1-3, 74e)

"Nous avons fait jeu égal mais Stavelot s’est montré plus cynique et plus dangereux. Aujourd’hui, c’est l’efficacité dans les rectangles qui a fait la différence", estime le mentor verviétois Gabriel De Luca. "Notre force a été notre collectif et je pourrais caper tout le monde" se réjouit pour sa part le technicien stavelotain Julien Godard. "À la pause, nous sommes mal payés mais c’est de notre faute. Par contre, nous avons su rester bien en place durant la rencontre."

Waimes Faymonville 0 – Welkenraedt 3

Buts: Plom sur pen (0-1, 14e), Launoy (0-2, 25e), Plom (0-3, 62e)

"On est complètement passé à côté de notre 1re mi-temps. C’est une défaite qui doit secouer le groupe. Les chiffres sont là, la prestation visible de tous, et on ne peut pas se cacher derrière les absences", lâche le tacticien waimerais Jean-Claude Sonnet.

"Ça doit 0-5 à la pause. Il n’y a tout simplement pas eu match ce dimanche. Ils se sont heurtés à notre bloc et nos reconversions ont été très bonnes. J’ai vu de très belles séquences", se félicite son homologue Greg Degotte.

Franchimont 4 – Recht 2

Buts: Noblué (1-0, 25e), Simonis (2-0, 29e), Collignon (2-1, 47e), Demoulin (3-1, 50e), Dufour (4-1, 57e), Collignon sur pen (4-2, 74e)

"Notre 1re mi-temps a été très bonne et nous avons été dans la continuité de notre match à Sart", note l’entraîneur des 600 Olivier Laffineur. "Mais en plus de l’organisation, nous avons cette fois proposé plus de jeu. Le fait d’avoir pu faire rapidement 3-1 nous a permis de ne pas douter trop longtemps." "Notre première période était sans vie", regrette le T1 rechtois Jérôme Stark. "On a ensuite très bien réagi puis le 3-1 nous coupe les jambes. Dommage que cette réaction soit venue trop tard."

Heusy 0 – Sart 2

Buts: Datou (0-1, 2e), Colin (0-2, 81e)

"Ils ont une frappe au goal et ils marquent deux fois", peste le coach heusytois Jessy Dionisio. "Nous étions largement supérieurs dans le jeu mais nous avons pris une leçon d’efficacité et d’expérience."

"Le but rapide – on ne sait pas bien si c’est un centre ou un tir – nous a facilité les choses", reconnaît le mentor sartois Rudy Sienbenbour. "Ils ont ensuite les occasions pour revenir au score. Après la pause, c’est nous qui en avons. Nous avons simplement été plus réalistes qu’Heusy."

Weywertz 1 – Rocherath 0

But: Ro. Boemer (1-0, 22e)

"On a fait trop d’erreurs et on a commencé à jouer après 20 minutes", se désole le technicien visiteur Stefan Bongard. "Après la pause, on a eu les occasions pour égaliser mais on éprouve toujours autant de difficultés à marquer." "On aurait pu alourdir le score avant la pause puis le match s’est inversé par la suite. Rocherath aurait alors pu égaliser", dixit le T2 de Weywertz, Antoine Evens.

La Calamine B 2 – Trois-Frontières 1

Buts: Pirnay (0-1, 45e +3), Belle sur pen (1-1, 79e), Gerits (2-1, 80e)

Carte rouge à Trois-Frontières: Wattieau (70e, 2j)

Le choc psychologique a une nouvelle fois opéré. Pour la première de Mike Hendrick à sa tête, La Calamine B a gagné.

"Si le partage était logique à la pause, nous méritons de l’emporter en seconde mi-temps", estime ce dernier. "Nous étions plus agressifs, mieux au ballon et leur gardien fait plusieurs arrêts." "Je pense que nous n’avons pas été à la hauteur. Et quand je dis nous, je me mets dedans, mais l’arbitre aussi", lâche son vis-à-vis Fabrice Burdziak. "La carte rouge est donnée suite à un contact anodin, puis il ne nous accorde pas un pénalty évident. Maintenant, je ne dis pas que La Calamine B ne mérite pas la victoire."

Emmels 1 – Amblève 1

Buts: Heukemes (0-1, 22e), Aksu (1-1, 35e)

"Contre une belle équipe d’Amblève, nous nous sommes battus avec nos armes et je crois qu’on obtient un point du futur", note le coach d’Emmels Ben Lousberg.

"On a vu un derby brouillon durant lequel on n’a pas su faire preuve de lucidité. Il y avait beaucoup de déchets techniques", analyse le T1 amelois Robin Demarteau.