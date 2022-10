Buts : Ernst (0-1, 20e), G. Crits (0-2, 68e).

«J’avais mis un système en place qui a été respecté à la lettre. Je tire mon chapeau à mon groupe qui met fin à un brevet de 27 victoires d’affilée pour Tilleur», se réjouit le tacticien rechaintois Marc Ansion.

Oupeye 2 – Aubel B 3

Buts : Goffart (0-1, 14e), Lavet (1-1, 18e), Beckers (1-2, 21e), Soumah sur pen (2-2, 31e), Goffart (2-3, 58e).

Carte rouge à Oupeye : Okenge (77e2 c. j.).

«Belle victoire avec un groupe d’Aubel soudé. Nous avons eu une réunion mardi pour mettre les choses à plat et cela a porté ses fruits», se réjouit le joueur-entraîneur David Malta.

MCS Liège 5 – Espoir Minerois 4

Buts : La Rocca (1-0, 7e), Faye (2-0, 10e), Keita (3-0, 18e), Faye (4-0, 20e), Keita (5-0, 30e), Kever (5-1, 39e; 5-2, 75e; sur pen 5-3, 85e), Presti (5-4, 87e).

«On passe à côté de notre première période. Je suis très déçu, mais satisfait de la réaction d’orgueil en seconde mi-temps», réagit le chef de meute thimisterien Gino Piol.

Trooz 0 – Olne 1

But : Maquinay (0-1, 59e).

Carte rouge à Olne : (90e2 c. j.).

«On a fait le gros dos durant toute la rencontre! Les défenseurs et mon gardien ont fait le travail», précise le mentor olnois Boris Lambert.

Herve 1 – Ét. Dalhem 1

Buts : Closset (1-0, 79e), De Jaeger (1-1, 85e).

Carte rouge à Herve : Das (83e2 c. j.).

«On méritait de gagner pour moi. C’est dommage de se faire rejoindre à la fin comme cela. Les semaines se suivent et se ressemblent malheureusement. Je suis quand même fier de mon groupe qui a montré une bien meilleure mentalité que ces dernières semaines», dixit le stratège des Fromagers Ben Joly.

Tilff 3 – Battice 3

Buts : Camara (1-0, 13e), Asensio (2-0, 37e), El Attar (3-0, 45e), Penga (3-1, 71e), Janssen (3-2, 75e), Penga (3-3, 80e).

«Nous avons la maîtrise du jeu en première période et ils sortent trois fois pour marquer. A 3-0 à la pause, nous n’avons plus rien à perdre et mes gars ont relevé la tête pour arracher ce point», explique le T1 batticien Benjamin Marechal.

Warsage 2 – Saive 4

Buts : Lemaire (0-1, 7e), Lindemann sur pen (1-1, 9e), Lejeune (1-2, 60e), Mbazoa (61e, 2-2), Godard (2-3, 65e), Magnee (2-4, 83e).

«On est tombé sur une équipe bien balancée par Mr Baratte avec une mentalité de fer. C’était insuffisant chez nous. Saive mérite sa victoire», reconnaît le technicien warsagien Vivien Forthomme.