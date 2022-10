Évolution du score: 10e: 10-20, 20e: 29-36 (19-16), 30e: 47-47 (18-11), 40e : 68-72 (21-25).

DISON-ANDRIMONT: Chickhaoui 11, Closset 0, Haot 4, Toussaint 15, Lodomez 5, Petit M. 5 Sayeh 5, Kpako 12, Petit C. 11, Buscicchio 0.

Match très mal négocié défensivement de la part des locaux déjà menés 10 à 20 après le premier acte. "Aucune aide, toujours un temps de retard sur le premier dribble et les rotations à l’opposé n’arrivent pas à temps", détaille le coach Didier Franceschi. "C’est un peu mieux dans le second quart-temps, ce qui nous permet de rester dans le coup à la pause. J’en profite pour recadrer le groupe: je demande de resserrer la défense et de jouer avec ses tripes."

Message reçu avec un troisième quart-temps qui permet d’égaliser à 47 partout.

"Nous passons même devant à +6 unités et je pense vraiment que l’on a repris le match en main pour filer vers la victoire", ajoute Didier Franceschi. "Mais bizarrement, on regarde alors à nouveau jouer l’adversaire. Dans les dernières secondes, on ne respecte pas les consignes ce qui permet à Alleur de repartir avec les trois points."

Mais le T1 disonais sait que les raisons de cette seconde défaite en championnat sont plus profondes… "Il y a un manque flagrant de présences aux entraînements ! Ce qui ne me permet pas de mettre en place mon basket. Dans les tribunes se trouvent les meilleurs entraîneurs mais ces personnes ne savent pas ce qui se passe en semaine aux entraînements, donc les critiques sont faciles…"

RB Tilff B 84 - R. Casino Spa 62

Évolution du score: 10e: 30-16, 20e: 50-30 (20-14), 30e: 66-50 (16-20), 40e : 84-62 (18-12).

R. CASINO SPA: Pluys 10, Piron 7, Muller 11, Rossinfosse 12, Huby 7, Hendrick 13, Mathieu 0, Beauve 2.

"J’aurais bien aimé décrocher cette victoire", reconnaît le coach Michel Pluys qui déplaçait les siens chez un adversaire sans doute abordable. "Mais nous étions toujours privés de Lamy qui soigne une entorse et de Cornet aligné avec la P3. La première mi-temps fut à sens unique."

Tilff B dominait en effet largement le rebond et était de surcroît très adroit au moment de conclure. Sans doute aussi bien aidé par des Spadois qui étaient absents défensivement et très maladroits à distance. Avec pour conséquence, un écart logique de vingt unités à la pause.

"Malgré un sursaut de notre part en seconde période pour se rapprocher à douze longueurs de nos hôtes, l’écart était trop important pour revendiquer quelque chose", reconnaît le T1 thermalien.

"Il faut à présent vite récupérer les absents et travailler dur aux entraînements pour ne pas voir notre compteur victoires rester encore longtemps bloqué à un succès."