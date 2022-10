Évolution du score: 10e: 17-9, 20e : 39-18 (22-9), 30e : 61-30 (22-12), 40e : 85-52 (24-22).

BC VERVIERS: Wilkin M. 16, Lodomez 7, Akinbodu 4, Pirard 5, Pitz 7, Mahiat 5, Buscicchio 4, Lerho 4, Delsemme 0.

"On a été mangé par l’agressivité défensive de Ciney, on avait pourtant bien travaillé là-dessus jeudi dernier mais on a péché dans la mise en application ce dimanche", constate Quentin Désert, le coach verviétois privé de trois pions importants (Léonard, Roosen et Gilles Wilkin) dont deux à l’intérieur. "On a eu beaucoup de mal à donner le ballon dans la raquette, les gars ont alors forcé leur un contre un par manque d’options offensives."

Avec des pourcentages catastrophiques en première mi-temps (1/8 aux lancers francs, 7/26 à 2 points et 1/3 à 3 points), le BC Verviers était déjà clairement dans le dur au repos (39-18). C’était pire encore à la demi-heure (61-30) avant un relâchement de Ciney qui permettait à Mayron Wilkin de réduire, un peu, l’addition.