Efforts logiquement récompensés à la 20e minute lorsqu’Alexis Modica trompe le portier visiteur d’une frappe déviée, c’est 1-0. Il s’en faut même de peu, quelques minutes plus tard, pour que les Sprimontois ne doublent l’écart mais une position de hors-jeu est sifflée. "On règle le souci offensif en inscrivant 2 buts mais nous encaissons sur des erreurs d’inattention. Si notre but n’est pas annulé, je pense que nous les assommons. Nous avons montré plus d’envie qu’eux mais ils ont fait parler leur expérience face à mes jeunes. Mon noyau manque d’expérience mais nous travaillons chaque semaine, ça va finir par payer", analyse le mentor sprimontois Faustino Garcia.

Wanze/Bas-Oha fait grise mine dans ce premier acte mais malgré cela, l’équipe parvient à revenir au score. À la 28e minute et contre toute attente, Thomas Honay égalise d’une belle frappe pour le 1-1. La seconde période débute avec un équilibre dans les échanges et une possession de balle partagée. Il faut attendre la 68e pour que les Wanzois prennent l’avance grâce à Henri Neerdael qui fait 1-2. Avantage qui se creuse à la 83e minute lorsque Killian Adam pousse le cuir au fond pour le 1-3. L’écart est réduit à 2-3 par Munyange Ngengele, dans les arrêts de jeu.

Sprimont B 2 – Wanze/Bas-Oha 3

Arbitre: M. Addai.

Cartes jaunes: Modica, Allarassem, Moureaux.

Buts: Modica (1-0, 20e), Honay (1-1, 28e), Neerdael (1-2, 68e), Adam (1-3, 83e), Ngengele (2-3, 92e).

SPRIMONT B: Librici, Rasquin, Ipanga, Gonzalez, Nelissen (61e Sutera), Ruiz, Modica (68e Bibombe), Carrea, Allarassem (54e Spitaels), Ngengele, Gaspar.

WANZE/BAS-OHA: Henrotte, Bisconti (87e Crupi), Goosse (63e Adam), Moureaux, Moulin, Hubeaux (81e Ngoie), Mottet, Gilson, Honay, Neerdael, Pessotto.