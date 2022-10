Le FC Eupen claque Faimes, triplé de Cédric Laschet

À la sortie des vestiaires, Eupen va vite inscrire le but pour se mettre à l’abri, par Cédric Laschet. En quelques minutes, l’équipe visiteuse enfonce le clou en inscrivant un 3e et 4e but, par Benlahbib et, à nouveau, Cédric Laschet. À la 85e, ce dernier vient inscrire le 5e.

"Faimes a joué à 10 mais mes joueurs ont tout de même souffert. Le premier goal nous a libérés. En 2e mi-temps, nous avons trouvé les espaces et profité de la fatigue de nos adversaires. J’ai tout de même noté que nous ratons 4 occasions devant le but", commente le T1 visiteur Patrick Kriescher.

Faimes 0 – FC Eupen 5

Arbitre : M. Vitiello.

Cartes jaunes: Colle, Simon, Mennicken, Benlahbib, B. Laschet, Marino.

Carte rouge: Romain Genette (2e).

Buts: Ordonez (0-1, 29e), C. Laschet (0-2, 49e), Benlahbib (0-3, 62e), C. Laschet (0-4, 66e ; 0-5, 85e).

FAIMES : Houart, Renson, Genette, Mailleux (67e Grommen), Mostade (69e Arcadipane), Simon, Venner, Renson (67e R.Vinchent), Tamoh, Hauteclair, Marino.

EUPEN : Pelzer, Vanaschen, Colle (46e Tonkovic), Schins, B. Laschet, Mennicken (71e Nsumbu), C. Laschet, Benlahbib (65e Pohlen), Fumagalli, D’argent (46e Dreessen), Ordonez.