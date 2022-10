La défense de Ster-Francorchamps dégoûte Kevin Cossalter

Peu avant la demi-heure, Crisigiovanni donne le tournis à la défense visiteuse et se fait accrocher par le gardien dans le rectangle. L’arbitre siffle un penalty indiscutable. Crisigiovanni se fait justice et ouvre le score pour les hommes du coach Vincent Heins. "On a eu de la chance que Cossalter n’était pas dans un grand jour", avoue l’entraîneur Vincent Heins.

La seconde période commence avec les mêmes intentions pour les locaux. Le milieu offensif Jordy Dardenne voit sa superbe reprise de volée détournée par le gardien Racz (49e). À vingt minutes de la fin, c’est une énorme double occasion pour les Sterlains avec Louis Raskin d’abord, puis Dardenne qui tente, mais Racz s’interpose à chaque fois. Stefano Henrot s’appuie sur Cossalter et allume une nouvelle fois Crespin qui s’interpose. Le score ne bougera plus et Ster emporte une belle victoire.

"Je pense que c’est une victoire méritée, même si on la doit un peu à Crespin. On a été super en place et on a encore prouvé aujourd’hui face à une top équipe que notre défense tient la route. Au vu de la seconde mi-temps, je pense que notre victoire est méritée. On va mettre notre défense et notre gardien en exergue, mais le travail défensif commence par notre attaquant Thomas Scheffer en passant par notre milieu de terrain", conclut le mentor sterlain Vincent Heins.

Ster-Francorchamps 1 – Hannut 0

Arbitre: M. El Baraka.

Cartes jaunes: Hermant, Scheffer, Heins (T1), Gdowski (T2) ; Racz, Crotteux, Spadaro, Cwynar, Pasteels, Drèze.

But: Crisigiovanni sur pen (1-0, 28e).

STER-FRANCORCHAMPS: Crespin, Boreio, Lambrechts, Chandelle, Hermant, Delhez, Ndofunso (67e Raskin), Restiglian, Dardenne (72e Gilis), Crisigiovanni, Scheffer (75e Domken).

HANNUT: Racz, Berrafato (46e Drèze), Lo Presti, Spadaro, Cwynar, Crotteux, N. Henrot (46e Formica), Pere (64e S. Henrot), Geuns, Pasteels, Cossalter.