La Calamine ne trouve pas la faille contre Habay: "Ils ont bien grandi en 6 matches" positive Digregorio

Dès l’entame de ce match disputé samedi soir, on sent que les deux formations veulent effacer leur contre-performance de la semaine dernière (notamment Kelmis qui avait été rejoint au score dans les arrêts de jeu à Rochefort). À la 11e, Tom Bultot place une tête hors de portée du gardien mais son défenseur revient à la rescousse pour éviter l’ouverture du score. Six minutes plus tard, c’est Aristote Lufuankenda qui se retrouve seul dans le petit rectangle après un cafouillage, mais il se précipite et envoie un missile au-dessus de la cage. Les Frontaliers se créeront encore deux occasions en première période via Tom Bultot et Quentin Hubert mais ça n’aboutira pas car l’arrière-garde visiteuse reste vigilante. Le match est d’une belle intensité mais les occasions sont uniquement à mettre à l’actif de La Calamine.