« La 1re fois cette saison que mon banc fait la différence » sourit Selatine Deniz (Malmundaria) après le 1-2 à Beaufays

"À la pause, j’ai demandé à mes latéraux d’aller chercher les flancs de Beaufays pour les empêcher de centrer", explique le coach malmédien Selatine Deniz. Le replacement tactique et la montée au jeu de Nathan Geelen et de Quentin Jacob, a dynamité le milieu et la défense de Beaufays. Le second nommé égalisera en reprenant une remise de la tête de Florian Samray (66e). On sent vite que la rencontre est en train de basculer dans le camp de Malmedy. Le goleador maison Adrien Crosset délivre les Vert et Blanc en reprenant un centre de Samray à un quart d’heure de la fin. Les hommes de Selatine Deniz ont ensuite contrôlé la fin de rencontre sans concéder une seule occasion à leurs hôtes du soir. "Je suis très content, car je pense que c’est la première fois cette saison que mon banc fait la différence. La double entrée de Nathan (Geelen) et de Quentin (Jacob) a vraiment apporté du poids et une excellente mentalité", conclut Selatine Deniz.

Beaufays 1 – Malmundaria 2

Arbitre: M. Baeke.

Cartes jaunes: Polet, Foguenne, F. Turco ; Samray, Denis, Cassoth, Geelen.

Buts: Th. Turco (1-0, 16e), Q. Jacob (1-1, 66e), Crosset (1-2, 76e).

BEAUFAYS: Macors, Bosson (46e Thans), Gobraiville (83e Colette), Fourny, Zehram, Daenen, Manirakiza, Polet (56e Foguenne), Balthasart, F. Turco, Th. Turco.

MALMUNDARIA: Haggemann, R. Jacob, Cassoth, Mathonnet, Samray, Le Bohec, Krings (85e Simon), Denis, Custinne (65e Geelen), Vicqueray (65e Q. Jacob), Crosset (87e Bucak).