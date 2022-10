Si Cyrian Piette a débloqué le marquoir d’un joli lob au quart d’heure (1-0) au cours d’une première période contrôlée par les hommes de Boris Dome, c’est surtout après la pause que le match a été scellé. En cinq minutes à peine, le score est passé de 0-1 à 0-4 grâce à Thierry D’Affnay, Arthur Dohogne et Mike Corman. Gary Deville, monté au jeu après une heure, s’est quant à lui chargé du 0-5 à un quart d’heure du terme. "On venait d’un zéro sur six, il ne fallait pas tergiverser et se poser mille questions. Et des choix ont été faits", entame Boris Dome pour expliquer son onze de base remanié pour la venue d’Ougrée. "Notre première mi-temps a été moyenne tout en gérant le match sans se créer de grosses occasions. Mais on a tellement bien recommencé en seconde période que le match est tué à la 52e", résume parfaitement l’entraîneur des Verts.

Une nette victoire dans les chiffres qui fait un bien fou aux Étoilés. "Elle fait du bien au moral. Je savais qu’on allait connaître des difficultés mais il faut continuer de grandir et le fait de pouvoir changer trois ou quatre joueurs du onze de base montre qu’on a une qualité de noyau intéressante", détaille-t-il. De fait, par rapport à la défaite (4-1) à Wanze/Bas-Oha, Gary Deville, Kevin Fassin et Jonathan Roggemans débutaient cette fois la partie sur le banc. "Le retour de Julien Williot a fait du bien derrière, aussi. Et les joueurs qui sont rentrés, même s’ils sont rarement remplaçants, ont montré de la bonne volonté", glisse le coach, heureux également de ne pas avoir encaissé. "On était la deuxième moins bonne défense derrière Ougrée, en prenant sept buts en deux matches, donc ça fait du bien", poursuit Boris Dome.

Après un petit passage à vide, Elsaute affiche désormais seize unités et remonte à la troisième place.

Elsaute 5 – Ougrée 0

Arbitre: M. Joskin.

Cartes jaunes: Da Silva, Masselin.

Buts: Piette (1-0, 14e) D’Affnay (2-0, 47e) Dohogne (3-0, 50e) Corman (4-0, 52e) G. Deville (5-0, 74e).

ELSAUTE: François, D’Affnay, Dirix, Williot, Colson, Tossings (67e Fassin), Campo (59e G. Deville), Dohogne, B. Deville, Piette (75e Roggemans), Corman (59e Ameur).

OUGRÉE: Botterman, Scerra (66e Ekwalla), Tellatin, Gillard (62e Delville), Fourneau, Masselin (66e Barry), Garufo (46e Lubulu), Beltrame, Da Silva, El Ghoulbzouri, Guilmi.