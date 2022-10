La joie des Olnois était toutefois de courte durée puisque les Soironais héritaient d’un penalty transformé par Echchekhar. C’était pratiquement tout ce qu’on pouvait voir au cours de cette première mi-temps plutôt équilibrée. «Je suis fier de ce que mes joueurs ont montré lors des soixante premières minutes», dit encore le coach olnois. On leur a bien mis des bâtons dans les roues.»

Mais à l’heure de jeu, Fassote se faisait accrocher dans le rectangle et obtenait un nouveau penalty. L’occasion pour Echchekhar de réaliser le doublé et de donner un coup de boost aux siens, qui prenaient alors le match complètement en mains. Et sans un grand Grignand dans les buts, le score aurait bien pu être plus sévère. Les deux Onder et Alonso perdaient à chaque fois les duels avec le dernier rempart olnois. «On avait eu la possession du ballon en première période mais pas d’occasions franches, analyse Christophe Romain. Le coach de Soiron avait fait quelques réglages tactiques qui ont mieux fonctionné après la reprise. «On a rectifié le tir et on a mis à rude contribution leur gardien après le repos. Malheureusement, on n’a pas réussi à marquer ce troisième but pour se rassurer. On est resté à la merci d’un contre mais, heureusement, ils n’ont jamais été menaçants.»

Le coach ne retiendra que les trois points. «Sur des matchs pareils, il faut surtout savoir gagner, peu importe la manière. Et on tentera de faire pareil la semaine prochaine à Cornesse.»

Soiron 2 – Olne B 1

Buts : Cannella (0-1, 15e), Echchekhar sur pen. (1-1, 25e), Echchekhar sur pen. (2-1, 60e).

SOIRON : Lemmens, Echchekhar, Godart, Bultot, Vicqueray (65e Fassote), Bomboir, Heyndels, Alonso Gonzales, Cintora-Freire, I. Onder, S. Onder.

OLNE B : Grignard, Beckers, Dias Gonçalves, Canella, Lorgnet, Thonon (50e Rexhepi), Micheels, Presti (55e Leduc), Massart, Sutera.

Le match en images

©EDA JR Marot

