Cinquième succès de rang pour Dison, qui reste en tête

La suprématie du Stade allait se concrétiser à la 25e. Le bon centre de Godard était mal repoussé par le portier. Après une petite partie de billard, Manfredi était à la bonne place pour conclure.

Un 4e annulé pour hors-jeu

Dison avait la possession mais gérait mal le dernier geste. "On se crée beaucoup de situations. Mais il faut conclure maintenant ", s’époumonait Rico-Garcia. Le message du portier était parfaitement entendu par ses coéquipiers. En trois minutes, juste avant la pause, ils profitaient de deux phases arrêtées pour alourdir la marque. Meunier était d’abord à la bonne place pour conclure un long coup-franc envoyé au second poteau. Dans la foulée, Manfredi encore lui expédiait le cuir dans les filets en plaçant parfaitement sa tête sur un corner. Akdim voyait même le numéro 4 annulé pour un hors-jeu logique.

La 2e mi-temps n’était finalement que gestion pour Dison. "On aurait même pu alourdir encore un peu la marque en jouant mieux quelques contres quand on avait de l’espace, détaillait Christophe Kinet qui prouve pour son retour en D2 qu’il a le chic pour mettre en place des équipes performantes, comme à Tilleur à l’époque. Je suis très heureux de garder le zéro. Cela va donner de la confiance aux défenseurs. Je suis aussi content parce qu’on avait changé de système. On signe une 5e victoire de suite. C’est une belle performance."

Acren-Lessines 0 – Dison 3

Arbitre: M. Desimpele.

Cartes jaunes: Manfredi, Schillings, Toussaint, Lutundisa, Leers.

Buts: Manfredi (0-1, 25e), Meunier (0-2, 37e), Manfredi (0-3, 40e).

ACREN: Alexandre, Duyck, Smars, Mayélé, Lutundisa, Garcia Dominguez, Houzé (27 Toussaint), Di Vita, Bourlart, Tacko (69e Delaunoit), Koné.

DISON: Rico-Garcia, Biondolillo, Mara, Clerbois (58e Leers), Godard (77e Binot), Schillings (87e Castela), Meunier, Demarteau, Manfredi, Akdim, Legros.