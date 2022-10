Évolution du score: 10e: 23-11, 20e: 45-29 (22-18), 30e : 68-33 (23-4), 40e : 88-41 (20-8).

HERVE-BATTICE: Solot 15, Loupart 2, Deltour 3, Piret 5, Mottard 4, Bonni 29, Mercenier 9, David 4, Linotte 6, Vanasch 6, Palm 5.

"On commence le match solides en attaque avec notamment un grand Bonni qui confirme", relate le coach herbager Michel Derouaux qui signe ainsi un 4 sur 4 avec une équipe de Herve-Battice qui n’arrête pas de surprendre depuis son arrivée en P2. "Mais je n’étais pas satisfait de notre défense. Ce fut corrigé durant la pause avec seulement 12 points encaissés en seconde mi-temps. Belle victoire collective, à confirmer contre Tilff."

Theux BC 57 - Esneux St-Lou. D 58

Évolution du score: 10e: 10-11, 20e: 25-26 (15-15), 30e : 44-39 (19-13), 40e : 57-58 (13-19).

THEUX BC: Baikry 0, Toussaint 6, Liégeois 10, Rondoz 8, Caro 3, Cawez 2, Caubergh 23, Bousmanne 2, Pieffer 3.

"Notre début de saison tourne vraiment à la désillusion", reconnaît le coach Sébastien Hella, privé de Klassen, Barbay et Massin blessés, après déjà un troisième revers. "La victoire était obligatoire et on passe encore à côté, les absences sur blessure ne sont plus une excuse. Mentalement c’est très compliqué, on doute."

Après une première mi-temps difficile (25-26), Theux a fait un bon troisième quart-temps et a pris jusqu’à dix longueurs d’avance. "Puis plus rien : 19 pertes de balles sur le match avec aussi un 2 sur 20 à 3 points. On va chez le favori la semaine prochaine, il va falloir vite se remobiliser."

Aubel B 49 - BC Verviers B 66

Évolution du score: 10e: 12-18, 20e : 31-27 (19-9), 30e : 39-44 (8-17), 40e : 49-66 (10-22).

RBC AUBEL B: Vankerkhoven 12, Correa 10, Horevoets 14, Grégoire 3, Vauchel 6, Leduc 4.

BC VERVIERS B: Reynders 3, Lierneux 5, Grégoire 4, Fassotte 17, Domken 5, Calbert 0, Demez 19, Gusbin 0, Steeman 13.

Les Aubelois n’étaient que six pour disputer le derby face au BC Verviers B qui a dû attendre la seconde mi-temps pour se mettre à l’abri.

"Félicitations aux adversaires qui ont chèrement vendu leur peau", reconnaît Bruno Dagnely, le coach verviétois. "Nous avons eu beaucoup de difficultés à nous sortir de ce match. Bravo à mes joueurs en manque de réussite qui se sont concentrés sur la défense pour gagner. Nous avons franchi un cap mentalement."

Esneux St-Lou. E 48 - Ensival B 68

Évolution du score: 10e: 13-16, 20e: 23-30 (10-14), 30e : 37-54 (14-24), 40e : 48-68 (11-14).

RABC ENSIVAL B: Louis 11, Remacle 5, Delporte 13, Desonay 5, Mourant 16, Detry 3, Buizza 1, Dessart 6, Valenduc 4, Dohogne 2.

Les Ensivalois prennent le meilleur sur un adversaire qui ne comptait aussi qu’un succès. "Match accompli de bout en bout défensivement", confirme le coach Jérémy Delsemme. "Les principes demandés ont été respectés à la lettre. Un peu moins précis en attaque mais on marque quand c’est nécessaire via quelques actions individuelles ou de bonnes lectures sur nos avantages. Il fallait la victoire, c’est chose faite."

RBC Pepinster B 80 - Bellaire B 77

Évolution du score: 10e : 21-25, 20e : 44-43 (23-18), 30e : 60-69 (16-16), 40e : 80-77 (20-18).

RBC PEPINSTER B: Lejeune 23, Wergifosse 11, Goffart 11, Stassen 3, Lecomte 6, Hardy 6 ; Jennes 10, Goemans 8, Dawant 2.

"Match ultra-intense et physique, une équipe de Bellaire très bien balancée nous a mis en problèmes à l’intérieur mais on a trouvé les solutions", apprécie le coach Chris Francot.