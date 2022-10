Dans le camp pepin, on pointe évidemment cette situation à l’heure d’évoquer la grosse baisse de régime des dernières semaines. "Mais il n’y a pas que ça", estime le coach Yves Voos dont l’équipe avait démarré sa saison par un joli 9 sur 12 avant d’enchaîner 3 défaites consécutives. "Certains joueurs n’ont pas leur rendement habituel pour le moment. Et d’autres atteignent peut-être leur limite footballistique tout simplement. Puis il y a le mental et le sérieux. La semaine dernière, j’ai un joueur qui est rentré de soirée à 8h15 du matin le jour du match. C’est un peu l’accumulation de tout ça qui nous a rendus les dernières semaines difficiles."

Un basculement

Dimanche, c’est donc face à l’Espoir Minerois B que ses hommes tenteront de briser cette spirale négative.

Une formation qui ne possède finalement qu’un point de plus au classement mais qui semble être dans une dynamique plus positive. On le ressent d’ailleurs dans le discours de Francesco Dell’Aquila, l’entraîneur de l’équipe: "Jusqu’ici, nous sommes satisfaits du début de saison", juge le technicien. "On est au bas de la colonne de gauche et on espère regarder vers le haut le plus longtemps possible, ce qui passera par des victoires dans ce genre de matchs."

Pile au milieu du classement général, les Minerois sont dans tous les cas au-devant d’un basculement. Car si un succès leur permettrait en effet de prendre le bon wagon et de garder le top 5 à portée, un moins bon résultat les obligerait, qu’ils le veuillent ou pas, à jeter un coup d’œil par-dessus leur épaule.

Ent. Pepine – La Minerie B (dimanche, 15h)

Absents à l’Entente Pepine: Genreith, Gueuder, Jacquemin, Poumay et K. Gonay sont blessés.

Absents à La Minerie B: Corteil, Velghe, Longaretti, Baguette et Laghlali sont tous out.