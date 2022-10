Corentin Willem et Antoine Baltus face à face : « La 3e mi-temps de Hombourg - Aubel s’annonce longue »

Hombourg-Aubel (dimanche, 15h) est un duel très attendu. Parce qu’il s’agit évidemment d’un derby (7,5 km entre leurs terrains). Parce que, ensuite, les deux équipes ont besoin de points: Hombourg est 9e avec 10 unités, Aubel 14e avec 4 de moins. Parce que, enfin (et surtout ?), les liens footballistiques et amicaux entre les noyaux sont nombreux. Il y a les ex-Verts aujourd’hui chez les Orange. Ceux qui évoluent ensemble en futsal (à Saint-Jean-Sart Aubel). Et puis ceux qui, en plus, sont amis. C’est le cas d’Antoine Baltus (Hombourg) et Corentin Willem (Aubel): potes au quotidien, partenaires à SJS-Aubel mais adversaires pour la première fois, ce 2 octobre.