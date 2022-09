R1 & R2 | Aubel doit confirmer à la maison, match "très délicat" pour Ensival

Également dans ses bases, Ensival (R2) s’attend à une partie autrement plus compliquée face à Gembloux (dimanche, 12h30). "Match très délicat car les Namurois sont costauds", estime le coach ensivalois, Antoine Massart. "Et ce même s’ils n’ont qu’un succès à leur actif car ils ont eu un calendrier très compliqué jusqu’à présent. Genet est toujours out, Martin Horris incertain après une petite élongation."

En R1, le BC Verviers va à Ciney (dimanche, 16h30). "Les gars ont bien bossé jeudi, je les ai sentis concernés", constate Quentin Desert avant de se déplacer chez un adversaire qui ne compte encore qu’une victoire également. "Gilles Wilkin est incertain à cause d’une petite élongation tout comme Roosen touché au pouce. Léonard sera absent."