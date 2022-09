Les Pepins restent sur une piètre prestation en Coupe de Belgique et doivent se reprendre très vite pour affronter trois gros morceaux en championnat. Première échéance, un déplacement à Oostkamp. "J’ai tenté d’enlever toute pression avant d’affronter une équipe qui jouera le haut du tableau", confie Pascal Horrion dont les couleurs devront ensuite affronter Comblain avant d’aller à Ostende ! "Décimés, nous n’aurons rien à perdre ce week-end."

Un peu le discours déjà tenu avant d’aller à Aarschot, un déplacement synonyme de premier succès. Cette fois, il faudra se passer de Halkin et très certainement de Nyssen blessés. Maucourant s’est occasionné une entorse lors de la dernière sortie, il ne s’est pas entraîné et tentera peut-être le coup avec un tape. "Les joueurs valides sont décalés et n’évoluent pas à leur position de prédilection", regrette Pascal Horrion. "Et ils sont usés par six semaines de grosse préparation. Il aurait fallu un week-end de repos..."