Plus d’actualité depuis de nombreuses années car les trajectoires des deux clubs se sont éloignées, le derby opposant les meilleurs ennemis est à nouveau à l’affiche suite au retour d’Henri-Chapelle au sein de l’élite provinciale. Reste à voir si l’intérêt sportif sera au rendez-vous, les débuts de compétition des deux protagonistes étant diamétralement opposés. "Ce n’est pas un secret, Welkenraedt est dans le dur depuis le début de saison mais il y a des qualités et des possibilités de faire mieux", estime Mike Laboureur, joueur capellois. "Il faut laisser du temps au coach pour faire prendre la sauce. On reste méfiant, c’est un derby et tous seront motivés à 200%. Il devrait y avoir du monde et de l’ambiance, on s’en réjouit."

Avec un sans-faute actuellement en championnat, Henri-Chapelle part grand favori… "Le départ est excellent et presque inespéré car les déplacements à Bellaire et à l’Étoile ne sont jamais une partie de plaisir. Cela s’explique sans doute par l’excellente ambiance sur et en dehors du terrain et une envie de chacun d’apporter sa pierre à l’édifice."

À titre individuel, Mike Laboureur s’est montré plus offensif qu’à son habitude lors des premières rencontres. "Je suis heureux de mon apport à l’équipe. J’ai profité de l’entre-saison pour soigner quelques anciennes douleurs au genou et à l’épaule. Le jeu est un peu plus rapide et physique en P1 et nous y répondons par un effort collectif. Les créatifs de l’équipe comme Remacle et Viellevoye distribuent beaucoup de bons ballons, il ne reste plus qu’à concrétiser."

Une quatrième victoire serait aussi un beau cadeau au coach Fred Ledain qui vient de fêter ses 50 ans. Ce dernier étant aussi le beau-frère du joueur capellois… "J’ai été coaché par Fred bien avant qu’il ne soit mon beau-frère, on se connaît par cœur", détaille Mike Laboureur. "Il sait ce qu’il peut attendre de moi ou pas et l’inverse est vrai aussi. C’est plus difficile pour lever le pied discrètement. Fred sait qu’il a un groupe avec de l’expérience, du physique mais plus nécessairement des feux follets et il adapte son coaching. Ça se passe donc très bien et les repas en famille ne sont pas uniquement consacrés au basket !"