Mélanie Rosu (Charneux) a remporté le Trail des Hautes Fagnes: « Ma force ? La régularité ! »

Depuis peu dans le monde du trail, Mélanie Rosu (40) apprécie de plus en plus ces courses en cadre naturel. "Rien à faire, ça change du bitume. On a de magnifiques régions à découvrir et j’ai même pris le temps de prendre quelques photos durant l’épreuve. Le trail, c’est la nature, c’est moins répétitif, c’est varié et les efforts sont différents. Je garde un certain goût pour les joggings pour entretenir la vitesse mais ici, j’ai découvert une région splendide et j’ai pris du plaisir dans l’effort. La course a été une histoire de gestion car j’ai été très vite seule en tête. Je pense que ce qui a joué en ma faveur, c’est ma régularité, que ce soit en entraînement ou en course. Je me suis retrouvée isolée au 5e km et ensuite, j’ai profité. Quand un homme me doublait, j’essayais de l’accrocher le plus longtemps possible. C’était à chaque fois un autre défi. Personnellement, je n’ai jamais fait plus que la distance du marathon. Pourtant, je voudrais m’attaquer à Olne Spa Olne pour voir comment je peux gérer du plus long et du relief en plus. Pour mes prochains jours, je vais arpenter les pistes du jogging d’Embourg pour lequel je suis dans l’organisation. Ce sera mi-novembre et il y a du repérage à faire. Mes quatre sorties hebdomadaires y seront consacrées."