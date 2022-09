Malmedy: Nicolas Nijhof suspendu deux mois !

"Il a pris une double jaune en fin de rencontre. Il y avait beaucoup de frustration dans cette rencontre. Le trio arbitral aurait transformé cette double jaune en rouge directe, car Nicolas voulait leur parler après la rencontre. Mon joueur dit qu’il n’a rien dit ou fait de mal à ce moment-là. Il est suspendu deux mois. C’est râlant, car il était bien dedans et il n’a aucun antécédent dans son casier. Nous sommes en train de réfléchir si nous allons interjeter un appel de cette décision ou non", précise le mentor des Dragons Selatine Deniz.

Renseignements pris auprès des instances, les faits reprochés au joueur concernent des "critiques répétées et un comportement agressif envers le trio arbitral". Après son exclusion, Nicolas Nijhof serait "remonté sur le terrain une fois le match terminé pour s’en prendre (verbalement, pas physiquement) au corps arbitral". À noter que si la sanction effective est bien de deux mois, le Malmédien écope dans les faits de 6 mois de suspension dont 4 avec sursis.

Les Malmediens pour « une deuxième victoire de suite »

Outre cette suspension de Nijhof, il y a évidemment un match à jouer ce samedi, à Beaufays. Un seul petit point sépare les Malmédiens (7e) de leur hôte du jour. Les Belfagétains réalisent un bon début de saison avec une belle troisième place, ex aequo avec Elsaute. Les Dragons se déplacent donc sur le synthétique de Beaufays avec l’envie de confirmer leur belle victoire de la semaine dernière, acquise face à Fize (2-0). "D’après mon délégué, nous n’avons jamais battu Beaufays sur son synthétique", avance le coach malmédien Selatine Deniz. Après avoir été battus contre Melen, les Verts se sont bien repris contre Fize la semaine dernière.

"L’objectif est de toujours progresser. Nous voulons remporter une deuxième victoire de suite. Je vois une belle progression dans ce groupe, qui reste assez jeune. Je suis un peu redondant, mais je me concentre sur mon groupe. Beaufays, c’est aussi la jeunesse et la fougue. Ils ont perdu pas mal de joueurs comme Temsamani, parti à Aubel. Cependant, les frères Turco sont toujours là et prouvent que Beaufays est bien présent dans la première partie de tableau" conclut-il.

Beaufays - Malmundaria (Samedi 20h)

Arbitre: M. Baeke.

MALMUNDARIA: Haggeman, Simon, Q. Jacob, R. Jacob, Mathonnet, Le Bohec, Cassoth, Krings, Crosset, Custinne, Samray, Vicqueray, Denis, Geelen. Bucak

Absents: Nijhof (suspendu), Dupont, Ernes, Errens, Kivrak, Oury, R. Dethier iront en P4