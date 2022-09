La suite du brevet d’invincibilité pour La Calamine face au leader ? "On va pouvoir tester notre niveau"

Actuellement seconds au classement, les Frontaliers veulent rester dans le sillage de leurs adversaires. "En cas de bon résultat, on ferait une belle opération. On se retrouverait en tête avec d’autres formations, on n’en espérait pas tant" amorce le coach de La Calamine. "On est toujours dans l’apprentissage avec nos nombreux joueurs découvrant la nationale mais ils ont cinq matchs dans les jambes, c’est déjà ça de pris. On va pouvoir tester notre niveau contre un des favoris de la série mais on veut se faire respecter à domicile."

Forts d’une série de cinq matchs sans la moindre défaite (2 victoires et 3 partages), les Germanophones entendent poursuivre sur leur lancée et ainsi conserver une belle position au classement.

Toutefois, leur brevet d’invincibilité n’est ni un objectif, ni une obsession. "On s’attend à ce qu’une défaite vienne miner notre bilan à un moment ou à un autre. Personnellement, je préfère perdre un match et ensuite gagner le suivant plutôt que de faire deux matchs nuls consécutifs et rester invaincu. Cependant, on ne lâchera rien et on démarrera chaque rencontre pour la gagner, ce sera d’ailleurs le cas contre Habay", souligne enfin Alexandre Digregorio.

La Calamine – Habay-La-Neuve (samedi, 19h30)

Arbitre: M. Bertholet.

LA CALAMINE: Aritz, Bennane, Bultot, Cornet, Gerrekens, Hubert, Hungs, Islamovic, Joiris, Lazzari, Lufuankenda, Remacle, Rombach, Smits, Van Melsen, Volont.

Absents: Cviko, Kamalandua, Krhlanko, Legenvre, Mauclet (blessés), Hamoir, Seewald, Roex (Erasmus), Meessen (P2), Yildiz (travail).