« Il ne faudra pas lui laisser une demi-occasion »: le plan de Vincent Heins (Ster-Francorchamps) pour recevoir Hannut (et Cossalter)

Après le partage du week-end dernier en déplacement au FC Eupen (NDLR: 1-1), les Sterlains, cinquièmes, accueillent l’équipe de Hannut, sixième. Un seul petit point sépare les deux formations au classement. Les hommes du circuit sont toujours invaincus avec trois victoires et quatre nuls, contrairement à leur visiteur du jour qui a remporté quatre victoires pour trois défaites. La défense des Rouge et Blanc tient très bien la route pour l’instant. Sera-t-elle efficace contre Cossalter et les siens ?