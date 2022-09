Les règles sont simples: dix matches choisis par la rédaction, des pronos 1X2 (1 = équipe visitée l’emporte, X = match nul, 2 = équipe visiteuse l’emporte), avec un point pris par prono correct. Le pronostiqueur a toutefois la possibilité d’appliquer un "bonus potentiel" sur le match de son choix: celui où il est "sûr de son coup", ou presque. En cas de pari réussi, il prendra alors 3 points sur le match en question.

Cette semaine, c’est Stéphane Krings, l’actuel entraîneur du RCS Verviers B que l’on a connu à l’AS Eupen, à Malmundaria et à Seraing (entre autres), qui se mouille.

D1A| Saint-Trond – AS Eupen: X

"C’est un pronostic difficile car Eupen est mon cœur de cœur, mais mon ami Christian Brüls joue de l’autre côté. Donc je vais miser sur un partage, histoire de ne fâcher personne (rires)".

N1 | Ol. Charleroi – FC Liège: 2

"J’espère voir Liège l’emporter. C’est un beau duel entre duex clubs historiques, mais on va se montrer un peu chauvin et liégeois."

D2 | Acren-Lessines – Dison: 2

"J’espère que Dison va rester sur sa bonne spirale. Je compte sur Guillaume Legros et compagnie pour l’emporter."

D3 | La Calamine – Habay: 1

"Difficile d’être objectif, mais je vais miser sur une victoire de La Calamine."

P1 | Beaufays – Malmedy: 1

"Là, évidemment, je mise sur une victoire malmédienne. Il est toujours compliqué de se déplacer à Beaufays, mais je sais que Malmundaria est capable de l’emporter là-bas samedi soir."

P1 | Hombourg – Aubel: X

"C’est la grosse affiche en P1. Je pense qu’Aubel va prendre un point à Hombourg: match nul."

P2C | Trois-Ponts – H. Fagnes: X

"Deux équipes qui ont pris des points à Verviers et qui sont bien organisées. C’est un derby, je pense que les deux formations vont se neutraliser."

P3C| E. Pepine – Es. Minerois B: 1

"J’ai joué à Pepinster, alors…"

P3D | Goé – SRU Verviers: 1

"Là, je ne sais pas du tout. Disons Goé."

P4F | Soiron – Olne B: 1* (*bonus potentiel)

"Avec mon équipe du RCS Verviers B, on a joué Soiron: une équipe expérimentée contre qui mon jeune groupe a perdu pied. Je pense que les jeunes d’Olne B auront les mêmes soucis que nous face à Soiron qui reste une valeur sûre de la série et qui devrait s’imposer."

La semaine dernière: Selatine Deniz (Malmedy) à la 2e place

La semaine passée, c’est l’entraîneur de Malmundaria Selatine Deniz qui s’était prêté au jeu.

Et le mentor des Dragons s’en sort plutôt bien, puisqu’il avait posé son bonus (trois points au lieu d’un seul en cas de pronostic correct) sur la victoire de Sart… tombée dans les derniers instants. Grâce à son bonus posé sur cette rencontre et à quatre autres bons pronos, il empoche sept points et se hisse à la deuxième place..

Rappel des pronostics de Selatine Deniz, résultats des matchs concernés et point attribués:

D2 ACFF | Dison – Seraing B (1-0): 1 (1) [+ 1 point]

D3B ACFF | Rochefort – La Calamine (2-2): 1 [+ 0 point]

D3B ACFF | Richelle – Raeren-Eynatten (0-1): X [+ 0 point]

P1 | Wanze/Bas-Oha – Elsaute (4-1): 2 [+ 0 point]

P1 | FC Eupen – Ster-Francorchamps (1-1): 2 [+ 0 point]

P1 | Melen – Hombourg (0-1): 2 [+ 1 point]

P2B | Battice – Warsage (1-3): 2 [+ 1 point]

P2C | Sart – Franchimont (2-1): 1 [+ 3 points car match bonus]

P3D | Spa – Elsaute B (0-4): 2 [+ 1 point]

P4G | Malmedy B – Oudler (3-3): 1 [+ 0 point]

Classement général provisoire:

1. Boris Dome (Elsaute) 9 points

2. Selatine Deniz (Malmundaria)7 points

3. Jonathan Félix (Cornesse) 5 points

Vincent Heins (Ster-Francorchamps)5 points

4. Ben Joly (Herve) 4 points