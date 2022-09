Elsaute, sans nouvelles de Moussa Diané, doit rectifier le tir après son zéro sur six

Mais surtout, c’est le nombre de buts concédés qu’il regrette. "L’équilibre du bloc n’est pas optimal. Nous avons la deuxième moins bonne défense, je ne pointe certainement pas les arrières, c’est une question d’équilibre. Il n’y a que le travail qui compte si on veut continuer d’avancer", indique-t-il.

Quid du moral, après deux défaites ? "Le mien n’est pas atteint. Certains joueurs ont un peu de déception, mais il faut continuer à avancer quels que soient les résultats. Il ne sert à rien de se lamenter, gardons le cap même si on a reçu une leçon d’abnégation et de foot en première mi-temps contre Wanze/Bas-Oha", assure le coach des Étoilés.

Dimanche contre Ougrée, qui ne compte qu’une victoire en sept matches, Elsaute espère renouer avec le succès, mais se méfie. "Il ne faut pas penser qu’Ougrée est un oiseau pour le chat parce qu’ils sont derniers. C’est une équipe avec beaucoup de qualités", évoque Boris Dome, qui récupère Williot et Piette dans son noyau mais perd Filali, blessé.

Quant à Moussa Diané, déjà non repris la semaine passée, le coach est tout simplement sans nouvelles de l’ancien joueur de Raeren-Eynatten. "Il devait aller avec la P3 mais ne s’est pas présenté et depuis, je n’ai plus de nouvelles", précise l’entraîneur à propos de l’attaquant.

Elsaute – Ougrée (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Joskin.

ELSAUTE: François, Colson, D’Affnay, Fassin, G. Deville, B. Deville, Campo, Ameur, N. Tossings, Dirix, Dohogne, Roggemans, Williot, Piette, Corman, Maréchal.

Absents à Elsaute: Lefort (genou), Counet (appendicite), Bomboir (genou), Filali (P3), Diané (choix).