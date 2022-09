Christophe Kinet (Dison): « Je donnerais tout, même si on jouait pour une boîte de sardines »

"Comme nous, Acren-Lessines a commencé sa saison par une défaite puis a enchaîné avec quatre victoires, rappelle le mentor disonais. On a scouté cette équipe, j’ai regardé les vidéos, c’est une formation bien équilibrée avec quelques points forts offensifs (Garcia, Koné, etc.) et une défense athlétique. Chez eux, ils voudront bien entendu l’emporter mais nous n’allons pas faire un si long déplacement pour rien. On se donnera à 200% pour ramener le maximum. Je suis un compétiteur-né, je donnerais tout même si on jouait pour une boîte de sardines. J’ai aussi beaucoup de winners dans mon noyau, ce n’est pas pour rien s’ils restent sur deux montées d’affilée. Il faudra que tout le monde ait de bonnes jambes et soit performant dimanche, nous aurons besoin d’une prestation de qualité."

Après un mois de septembre parfait, Dison fait face à un calendrier compliqué. Après Acren-Lessines, il y aura Warnant puis Tubize et Verlaine, autant de prétendants au top 5.

« Il faut savourer »

"J’en ai parlé avec les joueurs durant la semaine, nos résultats font que les deux prochaines rencontres sont des têtes d’affiche. Il faut savourer tout en gardant la même éthique de travail et les pieds sur terre car le chemin est encore très long. La série n’offre que des matches très serrés, ce sera une bataille jusqu’au bout. Nous devons encore travailler certains paramètres tout en gardant nos points forts. On verra dans plusieurs semaines, voire dans plusieurs mois, où cela nous aura menés."

Acren-Lessines – Dison (Dimanche, 15h)

Arbitre: M. Desimpele.

DISON: Rico-Garcia, Schillings, Teruel, Legros, Demarteau, Mara, Leers, Godard, Meunier, Manfredi, Clerbois, Castela, Binot, Akdim, Biondolilo, Salihi, Habran.

Absents: Palm et La Delfa (blessés), Merola (croisés), Ustun, Manchigov, Orban et Courail (non repris).