Un coureur du VC Ardennes sur le podium à Jemeppe

"Il est sorti du peloton avec un autre coureur (NDLR: Jens Cloots) après une trentaine de kilomètres. Avant de passer en tête des GPM 1 et 2", raconte Vincent Halleux, un des responsables des cadets au VCA. Ces deux montées étaient la rue de Warfusée et la rue du Cowa, à Flémalle. Si Dany Gabez était repris avant le troisième et dernier GPM (rue des Roselières, Seraing), son avance s’avérait suffisante pour s’imposer dans les monts.

Le Hervien Gaspard Kets finissait lui dans un deuxième peloton, en 38e position, juste devant son équipier Louis Marx (40e). Tous deux sont des cadets 1.

Nouvelle réussite pour le VCA, donc, dix jours après les succès de… Dany Gabez (Froidchapelle) et Gaspard Kets (piste).