"Toutes les catégories et toutes les époques seront représentées", souligne Vincent Collard, au nom de l’organisation. "On verra s’affronter des F1 et des Formula Junior pour ce qui est des monoplaces, mais aussi des prototypes, des GT et des voitures de tourisme, le tout couvrant une large période allant des années 1920 et 1930 au début de la décennie 2000. Il y en aura vraiment pour tous les goûts et toutes les générations de passionnés."

Un plateau d’une centaine de voitures

Comme les années précédentes, l’épreuve phare de cet événement sera bien évidemment constituée par les Spa Six Hours qui ont donné leur nom à ce rendez-vous et qui sont devenues la référence des épreuves d’endurance pour voitures anciennes sur notre continent. Toujours programmées le samedi en seconde partie de journée, elles proposeront à nouveau un plateau d’une centaine de voitures où les Ford GT40 ont pris la bonne habitude de monopoliser le haut du classement. L’occasion de revoir en action notamment Éric van de Poele qui visera sans aucun doute le podium final. Pour leur mener la vie rude, on pourra compter sur les Shelby Cobra avec notamment Marc Duez et Olivier Muytjens, mais aussi les Jaguar E-Type, Lotus Elan et autres bolides qui pourraient surprendre les favoris.

D’autant que comme le veut la tradition, l’arrivée se fera à la lueur des phares ce samedi à 22 heures. Sans oublier tout au long du week-end cette ambiance à nulle autre pareille des courses d’hier et d’avant-hier.