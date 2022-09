La Team GSI Verviers tient enfin sa 1re victoire en D2

Enfin ! La quatrième aura été la bonne pour la Team GSI Verviers, qui a décroché le premier succès de son histoire en D2 vendredi dernier, après 2 défaites et un partage. À domicile, face à Shaab Ramilies, les Verviétois ont été au bout de l’effort pour l’emporter 5-4. "La victoire était loin d’être acquise: c’était 0-3 au repos et l’adversaire était supérieur" détaille le coach de GSI Anthony Rox. "C’est bien simple: c’est la plus belle équipe que nous ayons rencontré." Toutefois en deuxième période alors que le 0-3 reste affiché à la table, Verviers passe en gardien volant pendant 15 minutes et revient à 4-4.