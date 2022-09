Cosmos Stavelot: un joli début de saison

Sans faire de bruit et sans Greg Rondeux, blessé (nez), le Cosmos Stavelot s’est installé dans le quatuor de tête avec un joli 6/8. Vendredi dernier, la victoire sur le fil, 5/6 au BV Mont, s’est dessinée grâce à deux triplés signés Custinne et Schmitz. De quoi envisager le match de Coupe de ce vendredi, face à la P1 namuroise du CJ Leuze (21h à Stavelot).

Ottoman Verviers: une défaite mais une arrivée

Surprenant coup d’arrêt pour Ottoman Verviers, qui a vu le MFC Sougné venir l’emporter 7-8 à Andrimont. "L’adversaire était solide et très organisé. À l’inverse, c’était un off-day de toute l’équipe ou presque. On ne méritait rien. Gros manque d’envie et de discipline" analyse Umit Bariskan. Enes Isik, avec ses quatre buts, est apparemment le seul qui était à la hauteur vendredi dernier. Omer Onder, Alim Ayvazoglu et Momo Duran ont également marqué, mais pas de quoi éviter la défaite. "Nous avions encore pas mal de joueurs indisponibles…" Voilà pourquoi les "Turcs" ont décidé de signer un renfort. Le jeune Ali Bucak, actif en P1 à Malmundaria au football, rejoint les Rouge et Blanc, c’est officiel. "Il ne jouait pas en salle mais on sait de quoi il est capable et ce qu’il peut nous apporter" conclut Bariskan.

SJS Aubel doit encore attendre, Willem de retour ?

Anhee, c’est justement l’équipe qui rendait visite à Saint-Jean-Sart Aubel vendredi passé. Les Aubelois ont signé un partage (3-3), mais attendent encore leur première victoire. "C’était un match assez fermé en 1re période: les deux équipes marquent sur des frappes contrées" explique Antoine Baltus pour SJSA. À 1-1 (but de Franck), l’adversaire passe devant (1-3). Baltus et Smits égaliseront (3-3). "Heureusement, notre gardien Xavier Stassen remporte un beau face-à-face en fin de match. Derrière on pousse mais impossible de passer devant. Ce vendredi, on ne joue pas. Espérons que ce congé fasse du bien et qu’on puisse récupérer nos forces vives pour redresser la barre très bientôt." À noter que Corentin Willem, qui avait mis le futsal entre parenthèses, devrait signer son retour très bientôt. Une bonne nouvelle pour les Orange et Noir !

TH Logistic Dison trop naïf

Balayé 7-3 à Etalle (buts disonais de Dorian Van Acker -2 – et Soufian Boukkalkoul), TH Logistic Dison souffle le chaud et le froid pour le moment. « C’était serré jusqu’à la mi-temps, puis en deuxième, on a joué avec un gardien volant et ça n’a pas fonctionné » peste le T1 Selim Tinik. « C’est dommage car c’est contre ce genre d’équipe qu’on doit aller chercher des points. » Ce vendredi, Dison se rend à Anhee en Coupe de Belgique.