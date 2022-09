L’équipe A du Pingouin Stembert a enregistré pendant l’été deux transfuges de pointe. Kevin Marlet, du haut de son classement de B6, trône en tête de la liste de force. Florian Bertrand (C0) suite juste derrière. Deux apports pareils, ça fait une fameuse différence. "La saison dernière a été une année de galère pour maintenir l’équipe", se souvient le local Cédric Estevez. "Mais maintenant, avec un noyau de six joueurs pour l’équipe première, on est bien." Au point de viser la montée ? "De mon analyse, la série est homogène", répond notre interlocuteur. "Il y a Ans qui se détache avec trois jeunes en progression et qui seront B l’année prochaine. De notre côté, on verra un peu plus tard."

En tout cas, le Pingouin est sorti large vainqueur de son duel contre Minerois E. "Les deux jeunes Miniers, Royen et Jacquet, jouent vraiment bien", relate le capitaine visité. "D’ailleurs, sur Royen, je m’en sors à l’expérience, sans plus prendre de risque à la fin, pour m’en sortir par 13 à 11 à la belle."

Estevez réalise le sans-faute tout comme Bertrand qui a très bien joué, malgré des entames de matchs parfois un peu timides. Quant à Quentin Cloes, il apporte trois victoires individuelles et confirme son nouveau classement de C2.

Reste Marlet. À la lecture de sa seule victoire, on peut s’interroger sur sa forme. Estevez est toutefois rassurant: "Pour Kevin, c’était un jour sans. Cela arrive et c’est vite oublié quand c’est sans conséquence pour l’équipe. Mais pas de problème, la semaine passée, il avait été à niveau avec quatre victoires."

Bref l’intégration des nouveaux arrivés est réussie et Pingouin A se trouve au-devant d’une saison pleine de promesses.