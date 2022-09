"Matteo Filorizzo, Victor Tihon et Raphael Di Matteo de l’équipe U18 de la KAS Eupen ont porté le maillot de l’équipe nationale belge lors des matchs internationaux contre Israël, l’Allemagne et l’Uruguay, qui se sont déroulés entre le 18 et le 26 septembre à l’école de sport de Duisburg Wedau. Les trois joueurs d’Eupen ont tous pu convaincre par leurs excellentes performances" indique le club via communiqué.

Lors de la victoire 2-0 contre Israël, Matteo Filorizzo a marqué l’un des deux buts de l’équipe belge. La rencontre entre la Belgique et l’Allemagne s’est terminée sur un score de 1 à 1, l’égalisation des hôtes n’intervenant qu’à la dernière minute. La seule défaite de la Belgique a été concédée contre l’Uruguay (1-2). Le but belge de cette rencontre était une coproduction eupenoise: Victor Tihon a donné la passe décisive à Matteo Filorizzo qui a parachevé la bonne performance des joueurs de l’AS avec son deuxième but.

"Ce mercredi 28 septembre, Luca Dalla Costa, François Cormann et Louis Peixoto de la KAS Eupen participeront à l’entraînement pour la sélection belge U16 au centre national de performance de Tubize, Louis Peixoto, né en deuxième partie d’année, faisant partie de l’équipe U16 Future" poursuit l’AS.

Bernd Rauw, coordinateur au département des jeunes de l’AS Eupen, se réjouit: "La nomination de pas moins de six joueurs de notre département des jeunes pour les équipes nationales des U16 et U17 est absolument exceptionnelle pour nous. C’est une récompense pour les garçons et la confirmation d’un travail continu et fructueux. Après le RSC Anderlecht, nous étions le club représenté par le plus grand nombre de joueurs lors du tournoi international des U17 à Duisburg. Par ailleurs, les Eupenois faisaient partie des joueurs de l’équipe belge qui ont su attirer l’attention de manière positive. Ce succès est d’autant plus important que nous devons nous débrouiller avec des moyens nettement plus modestes que les clubs leaders du pays en matière de formation des jeunes. La nomination de nos plus grands talents dans les équipes nationales est à la fois une confirmation et un défi pour l’AS Eupen. Afin d’offrir à nos jeunes joueurs les meilleures chances possibles sur le chemin vers les U21 ou même vers l’équipe professionnelle, nous sommes tous tenus, jour après jour, de maintenir le niveau d’entraînement et d’améliorer nos infrastructures" conclut-il.