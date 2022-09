Pelé Mboyo évoque son transfert à Visé: « J’ai encore faim de football »

Pelé, vous aviez certainement d’autres options que Visé, non ?

Je suis passé tout près de retrouver un emploi en D1A mais l’affaire a capoté à cause d’un détail. D’autres formations, comme Beveren ou Deinze, me demandaient de patienter mais je n’aime pas quand ça chipote. J’aurais pu retourner à l’étranger, notamment dans un club proche d’Istanbul qui évolue en D2, ou à Esteghlal, en Iran, mais je n’avais plus envie d’une aventure où tu n’es jamais certain de recevoir ton salaire en temps et en heure. L’aspect financier n’a pas pesé dans ma décision. Par contre, une proposition de Singapour m’a intéressé, notamment pour la qualité de vie et les conditions salariales, mais malheureusement ça n’a pas abouti.

Pourquoi avoir choisi Visé ?

Au début, j’étais assez réticent car je redescendais de deux divisions et je ne connaissais pas le club, mais je ne suis pas un rêveur, j’ai vite compris que ma réalité était celle-là. J’ai contacté plusieurs personnes comme Jonathan (Legear) que je connais très bien. Il a joué son rôle d’agent à la perfection en me vantant les mérites du club (rires). J’ai donc visité les installations et j’ai été positivement étonné. J’aime bien le terrain synthétique car m’entraîner sur un terrain boueux aurait été plus compliqué pour moi (il grimace), et il y a un docteur disponible tous les jours, ce qui n’est pas le cas dans tous les clubs de l’élite.

Cette expérience vous permet aussi de ne pas rester sur votre fin d’aventure difficile à Gand…

Je ne pouvais pas arrêter comme ça (NDLR: son contrat a été résilié). J’avais encore le niveau pour jouer à La Gantoise, je n’étais pas largué. Moi, j’étais bien à Saint-Trond mais le club a insisté pour que je vienne. Malheureusement, le mercato a été étrange et nous nous sommes retrouvés à sept attaquants. Ce n’était même plus un embouteillage, c’était le ring de Bruxelles à 17 h !

Quelles sont vos ambitions pour cette saison ?

Je suis un challenger et décrocher la montée avec le club serait quelque chose de magnifique, surtout pour le président que je respecte beaucoup. Je ne suis pas venu ici pour rester en Nationale 1. Je ne prétends pas connaître la série mais je sais que tout le monde peut battre tout le monde.

Vous pensez qu’il y a suffisamment de qualités dans ce groupe pour décrocher la montée ?

On a toujours le sentiment que les équipes de divisions inférieures pratiquent le kick and rush mais, ces dernières semaines, j’ai vu que Visé était une équipe qui jouait au ballon, pressait haut et ne subissait pas les événements. C’est le foot que j’aime.

Êtes-vous conscient que le public vous attend au tournant ? Avec votre CV, vous devez être capable de faire la différence à chaque match.

Cette pression est naturelle mais elle ne me fait pas peur. Ce challenge m’excite. Si cela n’avait pas été le cas, je serais resté tranquillement à la maison. Je peux quand même vous rassurer: j’ai faim de football. Ce n’est pas l’argent de Visé qui m’a poussé à faire une année supplémentaire. J’ai confiance en mes qualités, j’espère simplement que le physique suivra. Je suis en forme, je ne suis pas quelqu’un qui prend rapidement du poids et n’oubliez pas que La Gantoise a déboursé 700 000 euros pour m’acheter il y a six mois. Ce n’était pas il y a dix ans…

Vous serez attendu sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Allez-vous amener votre expérience à ce groupe ?

Cela fait deux semaines que je suis dans ce club, je suis encore en phase d’observation. J’ai envie de challenger les jeunes, de leur montrer qu’ils peuvent rêver de la première division. Je vais essayer de tirer le groupe vers le haut, expliquer mes erreurs pour leur éviter de les répéter. J’ai déjà remarqué certaines choses. Par exemple, une défaite est trop facilement acceptée. Il faut détester perdre ! Moi, après une défaite, je suis incapable de sourire. Cette mentalité peut faire la différence. Je suis en mesure de l’inculquer car j’ai été capitaine à Saint-Trond, Courtrai et même à Gand alors que je n’avais que 25 ans. Ce rôle est naturel chez moi, je n’ai pas besoin de faire du cinéma comme ceux qui sont vides à l’intérieur. Tout le monde doit mettre son ego de côté pour assurer la promotion en D1B.

Signer à Visé vous permet aussi de continuer les cours d’entraîneur. Devrons-nous bientôt vous appeler coach Mboyo ?

Je suis en train de passer le diplôme UEFA A. Je vais d’ailleurs intégrer le staff des Espoirs visétois pour continuer à suivre mes cours. Je ne peux pas encore vous dire aujourd’hui que je serai entraîneur mais ce diplôme serait une nouvelle corde à mon arc. Je suis croyant et si j’ai fait une carrière, ce n’est pas uniquement pour moi. Je suis dans la transmission et je pense pouvoir apprendre beaucoup à un groupe grâce à mon parcours de vie. Plus jeune, j’ai pu compter sur des gars comme Bernd Thijs, Tim Solders, Karim Belhocine et Elimane Coulibaly. Ils m’ont appris à être moins impulsif, ne pas dribbler pour dribbler. Je peux endosser le même rôle aujourd’hui.

Cette saison n’est donc pas la dernière avant la retraite ?

Je ne me suis pas fixé un âge pour arrêter, je suis à l’écoute de mon corps et de mes performances. Si je vois que je suis nul, je saurai le reconnaître, mais les vieux sont utiles dans un groupe. Je ne jouais quasiment plus à Gand mais j’étais respecté par tout le vestiaire. Il y a des anciens qui ne veulent pas passer le relais, ce ne sera pas mon cas. Quand je jouais à Sion, j’ai vite compris que Matheus Cunha (Atlético Madrid) était plus fort que moi…