P1: au Celtic Aubel, on ne veut plus « jouer comme des poulets sans tête », Essalem Verviers tombe sur un os, HDKP Team Herve sourit

Ce vendredi, périlleux déplacement chez une valeur sûre de la série: Umeuble Neupré, l’un des candidats au titre en P1. "On sait que ce sera compliqué mais on va jouer avec nos armes et tenter de prendre quelque chose là-bas".

Fort de sa première victoire une semaine plus tôt, Essalem Verviers espérait confirmer au TDM Ans. Mais les Verviétois sont tombés sur un gros morceau. Le but d’Abdou Fares n’a pas suffi: Essalem s’est incliné 4-1. "Un score logique même si nous étions bien organisés lors de la première période" confie le joueur Mohamed Nalbou. "C’était 2-1 juste avant la mi-temps, puis en deuxième ils font la différence." Coincés en bas de classement, les jeunes du coach Bahadir restent confiants. "On doit encore trouver les automatismes entre nous et quand ce sera le cas, on s’en sortira je pense…"

Enfin, le Celtic Aubel n’est pas tombé dans le piège du voisin visétois du "Galata". Les troupes de Luc Heins ont signé un joli 5-8 qui leur permet de compter 4 points en 4 rencontres jouées. "Nous avons été rapidement menés 2-0 par le Galatasaray Visé qui était pourtant privé de Stéphane Henrard. Mais nous avons su réagir" s’enthousiasme le gardien "celte" Maxime Colsonn après la victoire 5-8 (buts de Langhoor et Teneye, doublés de Nijhof, Kever et Meunier). "On doit encore apprendre à calmer le jeu et ne pas aller droit au but comme des poulets sans tête. Les nouveaux venus s’intègrent mais je crois qu’il faudra encore quelque match pour devenir solides dans tous les secteurs" conclut le portier aubelois, dont l’équipe sera "bye" pendant deux vendredis.