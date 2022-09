Le point en P2: Welkenraedt B reste invaincu

La série B, outre Minerois D évoqué dans notre focus, semble être celle des équipes "tranquilles" à l’image de Tiège G et Francorchamps B (une victoire et une défaite sur ce début de championnat). Le Pingouin A et Minerois E qui figurent dans l’affiche sont en série C. On y retrouve aussi les Spadois. Avec Jeremy et Maxime Joseph, Nathan Magnée et Benoît Scholtes, ils l’emportent 10 à 6 sur Eupen. Tiège F fait aussi bien à Renaissance. Nicolet, Nadrin, Piron et Fourez profitent d’un WO en face pour s’imposer largement 11 à 5. Les voilà nantis de 5 points, tout comme Spa.

Enfin, la série D, derrière le leader autoritaire Minerois C, voit d’abord Malmedy A bien figuré. Il faut dire que l’équipe est emmenée par Sébastien Blaise, B6, qui emmène Berthet, Fassin et Canada-Munoz vers une belle victoire sur Gervina. Les autres équipes régionales n’ont pas bien débuté. Dolhain A et Robertville B inquiètent avec seulement un nul. À Dolhain, c’est le physique du leader Rudy Bolmain qui pose question. À Robertville, la défaite de cette semaine est logique contre le ténor Minerois. Georges, Étienne, Schoonbrood et Dethier n’ont rien pu faire et ont déjà reporté leurs ambitions sur la semaine prochaine Mais il ne faudra pas traîner en chemin… Enfin, Francorchamps C affiche deux défaites et doit déjà réagir.