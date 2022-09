Focus | La P1, objectif prioritaire pour Minerois

Comme souvent du côté des Miniers, l’équipe sera pour l’autre partie composée de jeunes joueurs. Principalement Maxime Joskin qui a déjà une année à ce niveau. Mais aussi Laurent Melen qui, avec son jeu hyper agressif et rapide, va s’imposer. Et puis le contexte est favorable. Là où les équipes D et E qui évoluent aussi en P2 sont tombées dans des séries relevées, l’équipe C semble évoluer dans une série à sa portée. D’ailleurs, après seulement deux matchs, le ménage est déjà fait et les Miniers sont les seuls à afficher le maximum de points après deux victoires. De plus, les équipes adverses ont chaque fois joué avec un quatrième joueur série E, signe d’une défaite entérinée dès avant le match ?

Quoiqu’il en soit, les Thimistériens ne voudront rien laisser au hasard et s’appuyer sur leurs forces. "Benoît Hardy a un revers de fou et un excellent toucher", décrit son coéquipier Louis. "Maxime Joskin joue en contre. Il possède un bloc tout en contrôle qui lui permet de diriger l’échange. Ensuite le jeu de Laurent Melen est le plus proche du mien. C’est service puis pivot et gros coup droit d’attaque. C’est très physique mais je n’ai pas le choix, c’est tout ce que je sais faire !"

Et comme l’effectif a de la profondeur avec encore Michel Tombeux, Michael Cecius et Dominique Finocchio, l’équipe peut voir venir. Et puis les deux Benoit pourront peut-être rajouter la cerise sur le gâteau en visant le classement de régularité du Top 6. En tout cas, cela semble dans leurs cordes.